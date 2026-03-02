Ирония: Мъж се жалва на полицията, че са му откраднали наркотиците

42-годишен мъж от Разград сигнализирал на 1 март в полицията, че е станал жертва на грабеж, но му взели не какво да е, а... наркотиците.

Около 01.30 часа на 1 март, след като разбили входна врата, в дома му влезли непознати мъже, които заплашили с нож него и намиращия се в апартамента 18-годишен младеж да предадат наличните наркотични вещества. От маса в стаята вземат мобилен телефон и сумата от 100 евро, както и доза метамфетамин.

В хода на образуваното досъдебно производство по чл.198, ал.1 от НК са предприети незабавни оперативно-издирвателни действия, в резултат на които са установени и задържани двама извършители – на 20 и 17 години, криминално проявени от град Разград.

При личен обиск у 20-годишния е открита зелена растителна маса, която при тестване реагира положително на канабис. Работата по случая продължава под ръководството на прокуратурата.