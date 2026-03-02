Политолози: Има обществена нагласа за промяна

Не стихват всекидневните скандали в парламента между парламентарно представените партии, валят и постоянни критики към служебния кабинет. В същото време Румен Радев бави обявяването на своя проект, с който ще се включи в изборите. Наред с това международните конфликти са в разгара си.

Политологът Теодора Йовчева коментира, че за момента е успокоение, че не се очаква бежанска вълна към България. Според нея е редно да се свика КСНС при президента. Това е и начин партиите да се запознаят със ситуацията.

"Добре се организираха с това бързо да пуснат информация какво да правят българите в чужбина, които са заклещени между пътувания. Над 1400 българи са по света и не могат да се приберат", заяви политологът Мила Мошелова в предаването “България сутрин”.

Кризите с цените, рокадите на важни постове

Йовчева посочи, че кризите с цените на тока и водата избухват регулярно. "Не можем да кажем дали това е заложено, или таймингът на оставката на правителството съвпада със сезона, в който цените на тока и водата са по-високи", подчерта тя.

Политологът обърна внимание, че служебният кабинет среща критики още с първите си назначения. Тя подчерта, че в кабинета “Гюров” има лица, свързани с определена политическа сила, което дава почва да бъде атакуван по тази линия.

Йовчева смята, че има обществена нагласа за промяна. "Видяхме и смени на полицейски началници. Ако нямаше никакви промени, тогава как можем да очакваме гражданите да имат по-голямо доверие за изборния процес", попита риторично политологът.

Ритъмът на смяна и колко сме привикнали към нея се дължи на факта, че огромна част от държавната администрация е назначавана през изисквания за лоялност, която става проблем при смяна на властта, изтъкна Мошелова. Тя сподели, че не е изненаданата от смените на областните управители в страната в контекста на заявката за честни и прозрачни избори.

"Дори да бъде краткосрочен проблемът с петрола, който ще се задълбочи, това ще има отражение върху инфлацията. Никой не знае мащаба и продължителността. Надяваме се, че ЕС ще заема обща позиция и ще се мобилизира. Нестабилността в Иран и рисковете за гражданска война там не биха били малки. Това ще се отрази на целия ЕС, България няма да остане напълно незасегната", каза още тя.

Кога Радев ще обяви проект?

Пред Bulgaria ON AIR Мошелова отбеляза, че е много вероятно утре, 3 март, да е датата, на която Румен Радев ще обяви подробности за проекта и екипа си.

"По-скоро на 4 март ще обяви, така каза пред българите в Берлин. Дали ще е на 3-и или на 4-и - няма голямо значение. Едното е, че ще бъде по-символно, което ще затвърди неговия патриотичен заряд. Не можем да кажем, че е краен националист. По всички теми е умерен и избягва да заема крайни позиции", коментира Йовчева.

Гледайте видеото с целия разговор.