IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 84

Кремъл похвали усилията на САЩ за мир в Украйна, но порица Европа

Москва гледа негативно на европейските предложения за гаранции за сигурност за Киев

27.08.2025 | 16:10 ч. Обновена: 27.08.2025 | 17:18 ч. 19
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков похвали усилията на САЩ за постигане на мир в Украйна, като определи руско-американската среща на високо равнище в Аляска като "значима и необходима", предаде Ройтерс.

Песков обаче заяви пред медиите, че Москва гледа негативно на европейските предложения за гаранции за сигурност за Киев. Той повтори отново отдавнашната позиция на Русия, че в Украйна не трябва да бъдат разполагани войски на страни от НАТО.

В момента се водят активни приготовления за "безпрецедентно" посещение на руския президент Владимир Путин в Китай, добави Песков.

Свързани статии

Очаква се на срещата на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) на 31 август и 1 септември да присъстват освен Путин още над 20 световни лидери, отбелязва Ройтерс. (БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

войната в Украйна Русия САЩ Европа Дмитрий Песков
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem