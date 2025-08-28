Скандален запис: Вучич искал ликвидирането на свободните медии

Сръбската разследваща журналистическа мрежа „Крик“ разпространи аудиозапис от разговора между Стан Милър, генерален мениджър на United Group, и Владимир Лучич, директор на „Телеком Сърбия“. Лучич се счита за много близък сътрудник на президента Александър Вучич, предаде БГНЕС.

В този разговор Лучич казва на Милър, че президентът на Сърбия е поискал да бъде сменена една от ключовите фигури в United Media — Александра Суботич. Тя ръководи независимите медии в Сърбия — телевизия N1, Nova S, както и новинарските издания „Данас“ и „Радар“, пояснява „Крик“.

Милър обяснява на Лучич, че преди да смени Суботич, първо трябва да отслаби компанията, която ръководи. „Трябва да направя тази компания много малка в Сърбия“, казва той.

„Разбирам, че президентът ви се обади и е много разстроен, и мога да го разбера, но трябва да намеря начин да го направя бързо и ефективно“, казва буквално Стан Милър на Лучич в разговор, проведен в средата на този месец.

Милър пое управлението на United Group преди два месеца, а „проблемът“, който трябвало да реши, е Александра Суботич — жена, която ръководи една от компаниите от тази група, United Media, и под чието ръководство са няколко медии, които отразяват критично правителството в Сърбия. Изглежда, че телевизия N1 е най-големият трън в очите на президента на Сърбия.

„Когато обещая нещо, го изпълнявам. Аз си държа на думата“, казва още Милър на Лучич и пояснява: „Проблемът е, че твърде много неща се случват твърде бързо на много фронтове, включително това нещо в Сърбия. (…) Не мога да уволня Александра днес, както говорихме, нали? Трябва да направя тази компания много малка в Сърбия, ако разбирате какво имам предвид. Да я отделя… Това отнема време и за това се споразумяхме.“

Лучич съобщава на Милър, че сръбският президент Александър Вучич вече е обсъдил уволнението на Суботич с човека, който е над него в корпоративната йерархия — Никос Статопулос, президентът на BC Partners, инвестиционният фонд, който е мажоритарен собственик на United Group.

„И така, президентът помоли Никос бързо да смени само Александра Суботич, а не директорите на когото и да било в N1 или Nova S. Той беше наясно, че сега е трудно да се смени директорът на когото и да било без реорганизация“, казва Лучич.

„Никос е мой приятел. Познавам го отдавна. Но в крайна сметка аз управлявам една шибана компания. И обичам Никос. Той ми е много скъп. Добър приятел. Познавам семейството, всичко. Но, от друга страна, трябва да довърша нещата. И ще ги довърша възможно най-скоро, Владо“, казва Милър и уверява Лучич в своята лоялност.

„Помниш, когато си стиснахме ръцете, нали? Сега сме заедно. Когато те срещнах в първия ден, станахме приятели. Не е нужно да прекараш сто години с някого, за да станеш приятел. Вярвам ти на сто процента“, казва той на Лучич.

Освен замяната на Суботич, която е централната тема на разговора, те коментират и портала за пазаруване Shoppster, който е собственост на United Group и който „Телеком Сърбия“ очевидно възнамерява да купи. „Има още нещо, което трябва да те попитам. Относно придобиването на Shoppster и другите неща, за които говорихме. Толкова съм зает. Можеш ли да го отложиш за една седмица?“, пита Милър Лучич.

„Ще летя до Сърбия и ще го довършим. А след това ще обядваме хубаво в клуба, както миналия път“, казва в края на разговора Милър.