Рейтингът на Тръмп остава критично нисък

Рейтингът на президента на САЩ Доналд Тръмп e спаднал до ново ниско ниво за втория му мандат в последното проучване на университета Куинипиак, пише The Hill.

Според петдневното проучване, 37% от регистрираните гласоподаватели посочват, че одобряват работата на президента, в сравнение с 55%, които я неодобряват. Други 7% посочват, че не знаят.

Нетният отрицателен рейтинг на одобрение на президента от 18 пункта е най-ниският, регистриран от януари 2021 г. насам. Той също така отбелязва нетно понижение от 4 пункта от проучването през юли, когато одобрението му е било с 14 пункта надолу, с 40% одобрение и 54% неодобрение.

Проучването от август показва промяна от 21 пункта откакто Тръмп встъпи в длъжност през януари, когато 46% одобряваха президента, а 43% не го одобряваха.

Последната анкета отбеляза както най-ниската одобрителна оценка на Тръмп за втория му мандат, така и най-високата неодобрителна оценка.

Предишната най-ниска оценка на Тръмп е била в началото на юни, когато 38% одобряват работата му, а 54% не я одобряват. Рейтингът на одобрението на Тръмп се е повишил до 41% в края на юни и 40% през юли, докато рейтингът на неодобрение остава стабилен - 54% и в двете последни проучвания.

В последното проучване 84% от републиканците одобряват начина, по който Тръмп се справя с работата си, докато 9% смятат, че той не се справя и 7% посочват, че не знаят или пропускат въпроса.

Миналия месец 90% от републиканците са одобрявали Тръмп, докато 8% са смятали, че той не се справя с работат си и 2% не са знаели как да отговрят или не са отговорили.