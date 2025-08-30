Индия няма да се "преклони" пред митата на Тръмп, търси нови пазари

Индия няма да се „преклони“ и ще се съсредоточи върху завладяването на нови пазари, заяви министърът на търговията Пиюш Гоял в първото си публично изказване, откакто Вашингтон наложи високи мита върху индийски стоки.

50-процентните мита върху голяма част от индийски внос в САЩ влязоха в сила тази седмица като наказание за масовите покупки на руски петрол от Ню Делхи. Митата са част от усилията на САЩ да окажат натиск върху Москва да прекрати войната си в Украйна. От завръщането си в Белия дом тази година, президентът на САЩ Доналд Тръмп използва митата като политически инструмент, който преобръща световната търговия.

На строително събитие в Ню Делхи, Гоял заяви, че Индия е „винаги готова, ако някой иска да има споразумение за свободна търговия с нас“. Но добави, че Индия „нито ще се преклони, нито някога ще изглежда слаба. Ще продължим да се движим заедно и да завладяваме нови пазари“.

Последният залп от мита от Тръмп обтегна отношенията между САЩ и Индия, като по-рано Ню Делхи критикува митата като „несправедливи, неоправдани и неразумни“. Търговските преговори между двете страни се спънаха в пазарите на селско стопанство и млечни продукти. Тръмп иска по-голям достъп на САЩ, докато индийският премиер Нарендра Моди е решен да защити индийските фермери, които представляват огромен блок от избиратели.

САЩ бяха водещата дестинация за износ на Индия през 2024 г. с доставки за 87,3 милиарда долара. Но анализаторите предупреждават, че 50-процентното мито е подобно на търговско ембарго и вероятно ще навреди на по-малките фирми. Износителите на текстил, морски дарове и бижута вече съобщиха за анулирани поръчки от САЩ и загуби от конкуренти като Бангладеш и Виетнам, което поражда опасения от големи съкращения на работни места.