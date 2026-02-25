IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Край на слуховете: Кейти Пери не е бременна от Трюдо

Но връзката им се развива отлично

25.02.2026 | 22:45 ч. 11
Снимка: БГНЕС

Връзката между Кейти Пери и Джъстин Трюдо продължава да се развива добре. Но бяха отречени слуховете, че 41-годишната певица е бременна от 54-годишния канадски политик. Все пак, двамата не изключват възможността да имат деца заедно един ден.

Връзката между звездите е сериозна. Приятелите и роднините им искат те да сключат брак и да имат деца.

"Връзката на Джъстин и Кейти се развива страхотно. Никой, всъщност не вярваше, че някога ще излезе нещо, но след като сега е така, всеки иска те да се оженят и да имат деца. Напоследък имаше слухове, че Кейти е бременна, но тя не е. Тя не е против това, но те просто са в еуфоричната фаза на медения месец и се наслаждават на живота заедно - с децата, които вече имат от предишните си връзки", коментира източник на "Daily Mail".

