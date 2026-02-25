Нови видеозаписи предоставят втори поглед върху продължаващите операции на два доставени изтребителя Су-57 от пето поколение, за които се съобщава, че са влезли в експлоатация на алжирските военновъздушни сили, след като през ноември 2025 г. беше съобщено, че самолетите са влезли в експлоатация. Това беше последвано от публикуването на първите кадри от операциите им през първата седмица на февруари. Смята се, че алжирското министерство на отбраната е поръчало 12-14 от самолетите, за които се предполага, че са предназначени да заменят съветските прехващачи МиГ-25ПД, най-бързите оперативни бойни самолети в света, на фронтова служба. Продажбата е първата от изтребители от пето поколение, различни от американския F-35, което я прави важен етап на световните пазари на бойна авиация и прави Алжир първия оператор на изтребители от новото поколение в Африка, арабския свят или сред държавите с мюсюлманско мнозинство.

Изтребителите Су-57 от пето поколение от последната партида, доставена на руските Въздушно-космически сили на 9 февруари, са интегрирали нов пасивен сензор, модернизираната бордова оптико-електронна система за самозащита 101KS, наред с други подобрения, които ги отличават от предишните партиди. Това подхрани спекулациите, че построените за Алжир Су-57 може също да са били построени по този нов стандарт. През август 2025 г. заместник-главнокомандващият на руските Въздушно-космически сили генерал-лейтенант Александър Максимцев потвърди, че е в ход подготовка за ускорени доставки на Су-57, след откриването на нови съоръжения за тяхното производство, което повиши вероятността Алжир да получи значително повече от изтребителите през 2026 г., евентуално дори да завърши поръчката си. Очаква се производството да надхвърли 25 изтребителя през 2026 г. Преди доставката на Су-57, алжирските ВВС вече бяха смятани за най-способните в арабския свят, като тежкият изтребител за голям обсег Су-30МКИ „поколение 4+“ формира гръбнака на техния флот, а първите изтребители за превъзходство във въздуха Су-35 бяха доставени през февруари 2025 г., пише MWM.

В началото на февруари руският министър на промишлеността и търговията Антон Алиханов обяви, че вече са подписани договори в региона на Близкия изток за износ на Су-57, отбелязвайки, че „някои договори са подписани, въпреки че не мога да разкрия подробности“. Това породи значителни спекулации относно това коя държава може да е направила поръчки, като Сирия и Ирак, които по време на Студената война бяха основните регионални клиенти за руско въоръжение, и двете видяха как правителствата им бяха свалени от водени от Запада военни интервенции, докато Йемен, който беше по-малък клиент, е дълбоко дестабилизиран от 2011 г. насам. Тъй като арабските държави, обвързани със Запада, са изправени пред значителен натиск да не купуват модерно руско оборудване, Иран изглежда най-вероятният купувач на новия тип изтребител в Близкия изток, след като беше потвърдено, че е поръчал 48 изтребителя Су-35, а през януари започна да получава ударни хеликоптери Ми-28.

След доставките до Алжир и подписването на договор с неизвестен клиент от Близкия изток се очаква Су-57 да направи най-значимия си пробив на експортните пазари с голяма лицензионна производствена сделка с индийското Министерство на отбраната, което в момента води преговори за закупуване на минимум 140 самолета. Тъй като наскоро на Индия беше отказан достъп до изходния код, управляващ основните електронни системи на френския изтребител Rafale и неговия комплект за електронна война, включително пакета отбранителни средства SPECTRA, съгласно обсъждана сделка за продажба на изтребителите, се очаква привлекателността на Су-57 да нарасне допълнително. Съобщава се, че през юни 2025 г. руското Министерство на отбраната е направило безпрецедентно предложение да предостави пълен достъп до изходния код на изтребителя от пето поколение. Директорът на руската Федерална служба за военно-техническо сътрудничество Дмитрий Шугаев през декември намекна за възможността това да достигне етап на напълно съвместна програма с Индия, което потенциално да доведе до разработването на силно персонализиран вариант, който би могъл да се окаже алтернатива на базовия Су-57 на експортните пазари.

Су-57 има предимството пред другите изтребители от своето поколение да се подлага на много по-големи бойни изпитания с висока интензивност,

включително потискане на противовъздушната отбрана, бой въздух-въздух и операции в силно защитено вражеско въздушно пространство в украинския театър на военните действия. Продажбата на изтребителите на Алжир значително промени баланса на силите във въздуха в региона, осигурявайки им отчетливо превъзходство над европейските изтребители от четвърто поколение, като например Rafale, и предизвикателство, което в някои отношения е равностойно на F-35, бързо закупувани от членовете на НАТО.

Членките на НАТО в Средиземно море продължават да се считат за основна потенциална заплаха за сигурността на Алжир, особено след като нападението им срещу съседна Либия през 2011 г. причини масови разрушения и трайно дестабилизира страната. Като единствената арабска държава, която остава извън западната сфера на влияние, с частично изключение на Йемен, Судан и Мавритания, се очаква Алжир да продължи да се сблъсква със сериозни заплахи за сигурността си от държавите от Западния блок, както и от техните регионални партньори, включително Турция, Израел и Обединените арабски емирства.