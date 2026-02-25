След случая "Петрохан": Част от институциите заслужават недоверието към тях

Шест жертви и много въпроси. Трагедията в хижа "Петрохан" продължава да разделя обществото, което след този случай показа ясно - не вярва на институциите.

А често не вярва и на очите си. На заден план стои онова съмнение, че нещо остава скрито, че истината е забранена. И тук някъде удобно се наместват конспирациите, стотиците версии, произведени в социалните мрежи, които са контра на изнесените официално данни по случая.

Този процес има своите корени и своето обяснение. Но на фона на поредицата от кризи, през които мина и продължава да минава българското общество, какво следва, ако институциите, политиците и медиите не успеят да върнат доверието в себе си?

"Живеем в епохата на постистината. Това е световен процес. Има и локални причини, които подпомагат недоверието в институциите. Виждаме колко ниско е то и че част от институциите си го заслужават. Ако говорим за трагедията "Петрохан-Околчица", първите от които се изказа е главният прокурор, който е нелегитимен и извън мандата си", заяви журналистът и член на УС на АЕЖ Иван Радев пред Bulgaria ON AIR.

Според него начинът, по който Борислав Сарафов се е изказвал, не е създал усещане, че може да му се има недоверие, а усещане, че ще използва трагедията за лични интереси.

"Чрез създаването на пълно недоверие в институциите държавата не може да си свърши работата, а дори да я свърши, никой няма да повярва. Ясно е, че независимо в какво вярваме, се е случило нещо по определен начин. Няма как да даваме предимство на това, в което вярваме пред това, което се е случило", допълни той.

Разделението вече е факт и ще има част от обществото, които ще смятат, че са били излъгани, категоричен е журналистът.

"Това е доста опасно. При случая "Петрохан" видяхме част от хората, които смятат, че имат доста добро критично мислене, да споделят конспиративни теории. Безотговорно е да споделим нещо и да кажем, че информацията е непотвърдена. Това не е уважение към жертвите", обясни гостът.

"Съмнителните източници на информация са толкова много, че предлагат нещо за всеки. Несериозно е да се разчита само на преценката на изкуствения интелект. За съжаление не се зачете правото на скръб на близките на загиналите. Появиха се и снимки, които не трябваше да са публични", посочи той.

