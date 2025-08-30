Лидерът на Северна Корея обеща „красив живот“ на семействата на „мъчениците“, загинали в Русия

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун обеща „красив живот“ на семействата на „мъчениците“, загинали в борбата за Русия във войната срещу Украйна, съобщиха държавните медии, като похвалиха опечалените за героизма на синовете и съпрузите им.

В петък Ким прие семействата на войниците и изрази „скръбта си, че не е успял да спаси ценните животи“ на загиналите мъже, които са жертвали живота си, за да защитят честта на страната, съобщи държавната информационна агенция.

Героичните подвизи на войниците и офицерите са били възможни благодарение на силата и куража, дадени им от семействата, които са „най-упоритите, патриотични и справедливи хора на света“, каза Ким пред родителите, съпругите и децата.

„Те не ми написаха дори кратко писмо, но мисля, че са ми поверили семействата си, включително и тези любими деца“, цитира думите на Ким. „Страната ще ви осигури красив живот в страната, защитена с цената на живота на мъчениците.”

Държавната телевизия на Северна Корея показа Ким, който се поклони дълбоко пред членовете на семействата, които изглеждаха превзети от емоции по време на събитието, пише Ройтерс.

Срещата беше поредното почитане на войските, които понесоха тежки загуби в руския регион Курск, граничещ с Украйна, след като Ким и руският президент Владимир Путин потвърдиха разполагането през април след месеци на мълчание.

Държавната телевизия излъчи в събота 25-минутен документален филм, който включваше кадри на войници, които според твърденията са участвали в „Операция Освобождение на Курск“, за да изгонят украинските войски от руския регион, граничещ с Украйна.

Филмът посочва, че Ким е взел решението да разположи войски в Русия през август миналата година, разкривайки за първи път, че това е станало два месеца след като той и Путин са подписали договор за сигурност, включващ пакт за взаимна отбрана.

Ким ще се присъедини към Путин в Китай на военен парад следващата седмица, отбелязващ капитулацията на Япония във Втората световна война. Това ще бъде третата им среща за две години, откакто драстично засилиха военния си съюз.

Двете страни не са оповестили публично мащаба на разполагането на войските и жертвите, понесени от севернокорейските войски. Според южнокорейската разузнавателна агенция около 600 души са загинали от общо 15 000 разположени войници.

Западните разузнавателни служби оценяват жертвите на над 6000 души.