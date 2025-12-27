IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 62

Зимна буря в Швеция остави десетки хиляди домакинства без ток

Тази сутрин в страната бяха регистрирани ураганни ветрове

27.12.2025 | 22:15 ч. 7
БГНЕС/EPA

БГНЕС/EPA

Зимна буря в Швеция остави десетки хиляди домакинства без ток, съобщиха местните власти и медии, цитирани от ДПА.

Един мъж загина в град Сандвикен, след като беше ударен от паднал клон, съобщи шведската информационна агенция TT. Тази сутрин в някои части на страната бяха регистрирани ветрове със скорост, достигаща ураганна сила. 

Около 40 000 домакинства останаха без ток, а много влакове бяха отменени, каза още TT.

Студеното време също така е причинило широко разпространени транспортни проблеми и е наложило да бъдат отменени курсове на фериботи. 

Бурята обхвана целия регион, засягайки и Финландия, където силните ветрове нарушиха въздушния трафик и причиниха прекъсвания на електроснабдяването. Прекъсвания бяха отчетени и в Норвегия. (БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

зима буря Швеция
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem