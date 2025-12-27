Най-изненадващите звездни двойки на 2025 г.

Изминалата 2025 г. се оказа година на неочаквани звездни романси. От една страна последните 12 месеца бяха бурна година за клюки, свързани със знаменитостите, но от друга – появиха се някои доста шокиращи любовни истории.

Доста известни личности ни изненадаха с романтика, която никога не сме очаквали. От неочаквано държане за ръце на червения килим до разкрития в социалните медии, които накараха някои фенове да гледат недоумяващо, а други – да се обсебват от тези нови изумителни двойки.

Нека си припомним кои бяха най-неочакваните звездни двойки през 2025 г., включително нашата спортна звезда Григор Димитров, който омагьоса красивата мексиканска звезда Ейса Гонсалес, без дори да разберем кога и как:

Били Рей Сайръс и Елизабет Хърли

През великденския уикенд Били Рей Сайръс и Елизабет Хърли почти разтърсиха интернет, като официализираха връзката си в Instagram със сладък кадър. Снимката показваше как Сайръс целува британската актриса по бузата.

Оттогава кънтри певецът разказа за възобновяването на връзката си с актрисата две години след като двамата се запознаха и участваха заедно във филма „Коледа в рая“.

„Ние сме страхотни приятели преди всичко“, каза Сайръс в „Шоуто на Тай Бентли“, според People. „Тя е толкова впечатляващо брилянтна. Много ми напомня на Доли Партън. Тя е много умна бизнесдама.“

„Ако можете да се смеете заедно, можете да преминете през всичко“, продължи той. „Просто е прекрасно.“

Хари Стайлс и Зоуи Кравиц

Когато Хари Стайлс и Зоуи Кравиц бяха забелязани да се разхождат ръка за ръка из Рим през август, интернет буквално експлодира. И двамата вече са икони сами по себе си – Хари с музиката и стила си, Зоуи с холивудската си кариера и известния си баща – така че да ги видят заедно беше почти нереално за почитателите им. От лятото те са неразделни, като са виждани заедно освен в Рим, в Ню Йорк, Берлин и Лондон.

Феновете не могат да се наситят на всяка папарашка снимка на тази двойка, и разбира се, спекулациите за това какво наистина се случва са непрестанни. Независимо дали става въпрос за техния непринудено шикозен уличен стил или късни разходки, химията помежду им е невъзможна за пренебрегване. Честно казано шумът около това дуо няма да отшуми скоро.

