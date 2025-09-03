Мелания е посетила болница, има ли връзка със здравето на Тръмп?

Въпреки че Доналд Тръмп сам опроверга слуховете за смъртта си, наричайки ги “абсурдни”, конспирациите за състоянието му продължават с пълна сила. Медицинският център “Уолтър Рийд“ отговори на необичайното твърдение на жена, която казва, че е видяла първата дама Мелания Тръмп в болницата през уикенда.

Предполагаемата свидетелка - Корал Бен-Атар от Дъмфрис, Вирджиния - заяви в Instagram Threads в събота, че е видяла първата дама в болницата в Мериленд миналата седмица, а външният ѝ вид е бил “малко странен”.

Когато беше попитан за предполагаемото забелязване на първата дама, говорител на Медицинския център “Уолтър Рийд“ отговори: “Моля, насочете запитването си към пресслужбата на Белия дом.“ Daily mail не получи веднага отговор на запитването си.

Бен-Атар твърди, че е била в медицинския център в четвъртък за проследяване на бременност, когато е забелязала “непланираната обиколка” на Мелания. По думите на жената дори персоналът на лечебното заведение е било объркано защо тя е там.

“Като гледам новинарски съобщения, че Тръмп е изчезнал, намирам за малко странно, че Мелания е обикаляла произволно коридорите на “Уолтър Рийд“, само за да последват съобщения, че съпругът ѝ е изчезнал“, разказва Бен-Атар на съпруга си.

Бременната жена потвърди и пред Daily Mail, че е видяла първата дама, но не е общувала с нея.

Миналата седмица слуховете за здравето на Тръмп започнаха да се разпространяват, след като няколко репортери от Белия дом отбелязаха, че президентът не е бил виждан публично след последното заседание на кабинета миналия вторник. Заседанието в Овалния кабинет беше почти като маратон, продължило над три часа.

Спекулациите се засилиха и след като стана ясно, че президентът няма планирани събития за уикенда.

Вчера президентът се появи в Овалния кабинет и лично разсея всякакви съмнения относно здравословното си състояние.

На въпрос на кореспондента на Fox News Питър Дуси относно слуховете, които се разпространиха по време на уикенда на Деня на труда, че е мистериозно изчезнал или може би е “мъртъв“, Тръмп каза, че самият той не е забелязал тенденцията в социалните медии, но че е получил съобщения за нея от екипа си.

“Чух за това и е някаква лудост… Толкова е фалшиво”, каза Тръмп и добави: “Бях много активен на този Ден на труда“.