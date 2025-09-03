Тръмп лично опроверга слуховете: Не съм мъртъв!

Доналд Тръмп, един много жив президент, реагира на слухове в социалните медии, предполагащи, че е “мъртъв“, появявайки се в Белия дом във вторник. Президентът беше попитан от кореспондента на Fox News Питър Дуси за слуховете, които се разпространиха по време уикенда на празника на труда, че е мистериозно изчезнал или може би е “мъртъв“, след като не е провел публично събитие в Белия дом в продължение на няколко дни.

Тръмп каза, че самият той не е забелязал тенденцията в социалните медии, но че е получил информация за нея от екипа си.

“Чух за това и е някаква лудост... Толкова е фалшиво... Бях много активен на този Ден на труда“, заяви американския президент и дори се пошегува, че медиите не го държат на същия стандарт като бившия президент Джо Байдън.

“Не участвах в никакви [публични събития] два дни и те казаха, че сигурно има нещо нередно с мен. Байдън не участваше с месеци, не го виждахте и никой никога не е казвал, че някога е имало нещо нередно с него, а знаем, че не е бил в най-добра форма“, аргументира се Тръмп.

Президентът прекара близо 50 минути в разговори и отговаряне на въпроси на репортери в Овалния кабинет във вторник, което предполага, че слуховете за смъртта му са били силно преувеличени.

В петък хаштагът “#whereitrump“ стана вирусен в социалните мрежи, тъй като хората спекулираха защо президентът не е провел публично събитие.

Въпреки слуховете, президентът беше забелязан от репортери, пътуващи до и от голф клуба си в Стърлинг, Вирджиния, през целия уикенд. Първоначално Тръмп трябваше да отиде в голф клуба си в Бедминстър, Ню Джърси, през уикенда на Деня на труда, но вместо това остана във Вашингтон.

В събота той беше забелязан да се отправя към голф игрището с 18-годишната си внучка Кай. Тръмп също така поигра голф с бившия треньор на Тампа Бей Бъканиърс и Лас Вегас Рейдърс Джон Груден в неделя и игра голф отново на празника на Деня на труда.

Снимка на президента с местния радиоводещ Джон Фредерикс в неделя също беше веднага поставена под въпрос, но републиканецът настоя, че е истинска.

“Тази снимка е направена на 31 август 2025 г. ... от съпругата ми Ан с телефона ѝ приблизително в 16:00 ч. EST след голф и обяд в голф клуб “Тръмп“ в Стърлинг, Вирджиния“, написа Фредерикс и добави: “Секретните служби разрешиха снимката по указание на президента. Благодаря и приятен ден!“

Но скептичните потребители в социалните мрежи поставиха под въпрос реалността на снимката, като я пуснаха през програми с изкуствен интелект, за да видят дали е истинска.

Потребители публикуваха, че Grok е маркирал снимката като направена от май 2024 г., други твърдяха, че снимката е от клуба на Тръмп във Флорида в MAar-a-Lago о или Бедминстър, Ню Джърси. Друга версия беше, че снимката е фалшива или манипулирана, или пък се питаха защо панталоните на Фредерик са намачкани и изследваха килима и дори близкия персонал за това дали може да е от друг клуб.

Президентът Тръмп е на 79 години и ще навърши 82 в последната си година като президент. За него това е втори мандат и по Конституция няма право на трети, въпреки заканите му, че ще го направи.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс потвърди миналата седмица, че президентът е в добро здраве и държи всички нащрек.

“Макар че повечето хора, които работят около президента на Съединените щати, са по-млади от него, мисля, че откриваме, че той всъщност е последният човек, който заспива, той е последният човек, който прави телефонни разговори през нощта, а също така той е и първият човек, който се събужда, и първият, който прави телефонни разговори сутрин“, каза Ванс.