Тръмп за видеото на летящи предмети от Белия дом: Сигурно е фейк

Президентът Доналд Тръмп отхвърли популярното видео, показващо предмет, хвърлян от прозорец на Белия дом, като "вероятно генерирано от изкуствен интелект", въпреки че по-рано служители твърдяха, че това е изпълнител, извършващ рутинна поддръжка.

Тръмп каза пред репортери, събрали се в Овалния кабинет във вторник, че видеото "трябва да е фалшиво", защото бронираните прозорци на Белия дом са запечатани и много тежки.

Неговата оценка дойде часове след като Белият дом заяви пред Newsweek, че това е изпълнител, извършващ редовна поддръжка в отсъствието на президента.

Клипът предизвика вълна от спекулации в момент, когато обществеността вече гъмжеше от опасения относно прозрачността след скандала с Джефри Епщайн, а социалните медии бяха залети от фалшиви спекулации за здравето на президента.

В неделя Тръмп написа в Truth Social, че "НИКОГА НЕ СЕ Е ЧУВСТВАЛ ПО-ДОБРЕ В ЖИВОТА СИ", като сподели и публикация от инфлуенсър от MAGA, който твърди, че „медиите полудяват“, ако той изчезне за 24 часа.

На въпрос за фалшивите слухове за смъртта му във вторник, той каза на репортерите:

"Знаете ли, чух, че е има някаква лудост, но миналата седмица направих множество пресконференции, всички успешни. Минаха много добре. Като например това върви много добре, а после не направих нищо два дни и те казаха, че трябва да има нещо нередно с него".

Говорейки за популярното видео на пресконференцията в Овалния кабинет, президентът Тръмп каза на репортерите, че "трябва да е фалшиво" и добави, че "не можете да отваряте прозорците" в Белия дом.

Президентът продължи да разказва история, в която казва, че първата дама Мелания Тръмп наскоро се е оплакала, че иска чист въздух от отворен прозорец в Белия дом:

„Но не можете. Те са бронирани. И номер едно, те са запечатани, и номер две, всеки прозорец тежи около 600 паунда. Трябва да сте доста силен, за да ги отворите.“

Свързани статии Какво става? Служители хвърлят предмети от прозорците на Белия дом ВИДЕО

Видеото очевидно е публикувано за първи път в социалните мрежи от акаунта в Instagram Washingtonian Problems (@washingtonianprobs), като се казва, че един от членовете му го е изпратил анонимно.

„Правите ли основно почистване в неделя?“ гласи надписът на акаунта под видеото.

Хани Фарид, експерт по дигитална криминалистика в Калифорнийския университет в Бъркли, който прегледа видеото, каза пред Associated Press, че не е открил никакви цифрови водни знаци, които понякога се вмъкват в изображенията в момента на генериране с изкуствен интелект.

„Сенките в сцената, включително сянката, хвърлена от хвърлената чанта, са физически последователни. Движението на развяващите се знамена няма нито един от издайническите признаци, които често виждате във видеоклипове, генерирани от изкуствен интелект. Цялостната структура на Белия дом изглежда последователна, включително развяването на американското знаме и знамето на военнопленниците/безследно изчезналите“, каза той в изявление.

Белият дом все още не е отстранил несъответствието между изявлението си и забележките на Доналд Тръмп в Овалния кабинет.

Тръмп е ремонтирал части от Белия дом по свой вкус, откакто се е завърнал на поста си в началото на годината, като е украсил Овалния кабинет и е обявил изграждането на нова бална зала на стойност 200 милиона долара. Работата по павирането на преди това тревната морава на Розовата градина приключи през последните седмици.