Арестуваха българка в Солун, децата й избягали от дома и пълзели по улиците

Двемалки деца, на една и две години, бяха забелязани в четвъртък сутринта да пълзят по улицата в Харилау, централен квартал на Солун, Северна Гърция, без наоколо да са родителите им.

Те са били забелязани от преминаващ шофьор. Когато видял децата, алармирал полицията, като им казал, че по-малкото от двете пълзи по пътя.

Разследването разкрило, че двете бебета са напуснали къщата им, без родителите им да забележат. А родителите се оказаха българка и албанец.

Двойката е била арестувана, като прокуратурата е повдигнала наказателни обвинения срещу 49-годишния албанец и неговата 22-годишна партньорка от български произход за излагане на непълнолетни на опасност.

Съдът отложи разглеждането на делото и реши да ги остави в ареста.

Според информацията, ответниците твърдят, че децата са избягали под носа на 12-годишната сестра на 22-годишното момиче, която е поела грижите за тях. Според тях по-голямото дете е отворило вратата на къщата, в резултат на което братчето и сестричето са излезли сами на улицата, докато всички останали са спяли и не са забелязали инцидента.