IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 77

Арестуваха българка в Солун, децата й избягали от дома и пълзели по улиците

Те са били забелязани от преминаващ шофьор

05.09.2025 | 16:30 ч. Обновена: 05.09.2025 | 17:24 ч. 15
Снимка: Pixabay/ OnkelTukka

Снимка: Pixabay/ OnkelTukka

Двемалки деца, на една и две години, бяха забелязани в четвъртък сутринта да пълзят по улицата в Харилау, централен квартал на Солун, Северна Гърция, без наоколо да са родителите им. 

Те са били забелязани от преминаващ шофьор. Когато видял децата, алармирал полицията, като им казал, че по-малкото от двете пълзи по пътя.

Разследването разкрило, че двете бебета са напуснали къщата им, без родителите им да забележат. А родителите се оказаха българка и албанец.

Двойката е била арестувана, като прокуратурата е повдигнала наказателни обвинения срещу 49-годишния албанец и неговата 22-годишна партньорка от български произход за излагане на непълнолетни на опасност.

Съдът отложи разглеждането на делото и реши да ги остави в ареста.

Според информацията, ответниците твърдят, че децата са избягали под носа на 12-годишната сестра на 22-годишното момиче, която е поела грижите за тях. Според тях по-голямото дете е отворило вратата на къщата, в резултат на което братчето и сестричето са излезли сами на улицата, докато всички останали са спяли и не са забелязали инцидента.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

деца Солун арест
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem