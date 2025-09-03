Американците са разделени: Годен ли е 79-годишният Тръмп за президент на САЩ?

Америка е разделена по въпроса дали здравето и възрастта на Доналд Тръмп влияят върху способността му да изпълнява функциите на президент, установи ново проучване.

Спекулациите относно физическата форма на Тръмп по време на втория му мандат се засилиха, откакто снимки на подутите му глезени и насинените му ръце, които понякога са покрити с грим, започнаха да циркулират онлайн.

Слуховете в интернет достигнаха пик, когато 79-годишният Тръмп не се появи публично през уикенда на Деня на труда, освен за кратко на голф игрището му във Вирджиния в събота.

В проучване на YouGov, проведено във вторник, 38% от американците заявиха, че здравето и възрастта на Тръмп „сериозно ограничават способността му да изпълнява задълженията си“ като президент, докато 21% казаха, че това има „малък ефект“. Но също толкова голяма част от американците казват, че здравето и възрастта на Тръмп не оказват влияние върху неговата президентска годност - 26%, или не са сигурни - 15%.

По време на първата си публична изява от седмица насам, Тръмп беше попитан дали е чувал слуховете за това, че е починал или страда от сериозен здравословен проблем. Президентът каза, че не знае нищо, но след това коментира конспирациите, наричайки ги „фалшиви новини“.

„Бях много активен този уикенд на Деня на труда", заяви той.

Тръмп също така се включи в Truth Social късно в неделя следобед, пишейки: „НИКОГА НЕ СЪМ СЕ ЧУВСТВАЛ ПО-ДОБРЕ В ЖИВОТА СИ.“

The Independent се свърза с Белия дом за коментар.

В понеделник бившият помощник на администрацията на Байдън, Меган Хейс, обвини администрацията на Тръмп, че не е прозрачна относно празния график на президента за уикенда на Деня на труда.

„Мисля, че през август той прекара 26 дни в публични събития или разговори с пресата. Така че, да се стига дотам за шест дни и просто да има куп публикации в Truth Social, които са много хаотични и хората не могат да ги следят всички, е много обезпокоително“, каза Хейс пред CNN в понеделник, според The ​​Hill. „И мисля, че хората повдигнаха въпроса. Президентът може просто да си вземе няколко дни почивка през август, което е нормално за президентите. Или може би наистина нещо не е наред.“ Проблемът е, че не знаем и те не са прозрачни по въпроса.“