Край на битката за наследството на Рупърт Мърдок

Битката за наследяване в медийната империя на Рупърт Мърдок приключи.

Семейството обяви в понеделник, че Лаклан Мърдок, най-големият син на Мърдок, ще си осигури контрол над обширната медийна империя на Мърдок, която включва Fox News, The Wall Street Journal и The Times във Великобритания, като тримата му най-големи братя и сестри ще получат приблизително по 1,1 милиарда долара за своите дялове в бизнеса.

Сделката слага край на понякога ожесточена съдебна битка между най-големите деца на Мърдок за контрол над бизнеса на 94-годишния им баща, която напомняше за сериала на HBO „Наследници“, за който се твърди, че е вдъхновен от семейство Мърдок. Тя също така запазва консервативния уклон на медийната компания - Лаклан Мърдок се смята за най-консервативното от най-големите деца на Мърдок.

Лаклан е настоящият председател на News Corp, компанията майка на над две дузини издания, включително Journal, The Times и New York Post, след като наследи баща си през 2023 г.

Децата на Рупърт Мърдок и третата му съпруга Уенди Денг, Клоуи и Грейс, ще се присъединят към Лаклан в нов семеен тръст, който ще държи контролни дялове във Fox Corporation и News Corp, медийните групи на Мърдок. Съгласно споразумението, Прудънс Маклауд, Елизабет Мърдок и Джеймс Мърдок ще бъдат бенефициенти на тръст, който ще съхранява приходите от продажбата.

Трите деца заведоха баща си в съда в Рино, Невада, след като той се опита да им отнеме правото на глас и да остави Лаклан с едноличен контрол над компаниите в проект, който Мърдок е нарекъл „Проект Семейна хармония“.

Според съдебните протоколи Мърдок е казал на други насаме, че макар да иска хармония в семейството, вярва, че Лаклан е най-добрият да води медийната му империя в бъдещето.

„Не бих искал нищо повече от мир навсякъде“, пише той на бившата си съпруга Анна, майката на Елизабет, Лаклан и Джеймс. „Но фактът остава, че Лаклан е най-добрият човек за управление на бизнеса – изключително уважаван както вътре, така и навън!“

По време на съдебния спор Мърдок казал на най-големите си деца, според New York Times: „Тези компании са моето наследство. Вложих всичко в тях през живота си.“ Той описал медийните си активи като „защитник на консервативния глас в англоговорящия свят“ и твърдял, че само ръководството на Лаклан може да ги защити в тази роля.

Семейни и политически различия изглежда са вбили клин между Лаклан и неговите братя и сестри. Джеймс Мърдок е гласен критик на политическия уклон на семейния бизнес, особено по отношение на изменението на климата и подкрепата му за Доналд Тръмп, който в момента съди вестника на Мърдок „Уолстрийт Джърнъл“.

В рядко интервю, публикувано по-рано тази година, Джеймс Мърдок заяви пред списание Atlantic, че смята баща си за „женомразец“ и описва Fox News като „заплаха“ за американската демокрация. Според статията Джеймс и Рупърт почти не са говорили от години.

Миналия декември комисарят на Невада Едмънд Горман заключи, че Рупърт и Лаклан Мърдок са действали „недобросъвестно“ в опитите си да променят условията на неотменим тръст, който е разделял контрола върху компанията между четирите най-големи деца на Мърдок.

Острото становище на Горман от 96 страници обвини Мърдок и най-големия му син във „внимателно изработена шарада“, за да „затвърди трайно изпълнителните роли на Лаклан Мърдок“.

Лаклан Мърдок сега е фактическият наследник на един от най-мощните медийни бизнеси в света. Освен Fox News и Fox Sports и мултинационалния вестникарски бизнес, семейство Мърдок контролира издателя Harper Collins и бързоразвиващата се Tubi, безплатна стрийминг услуга.

„Бордът на директорите на News Corp приветства тези развития и вярва, че лидерството, визията и управлението от председателя на компанията, Лаклан Мърдок, ще продължат да бъдат важни за насочването на стратегията и успеха на компанията“, се казва в изявление на News Corp.