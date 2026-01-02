IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 90

Етна изригна зрелищно ВИДЕО

Изригването се намира в пусто място на горните му склонове

02.01.2026 | 21:55 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Най-високият активен вулкан в Европа, Етна, започна отново да изригва. Изригването се намира в пусто място на горните му склонове и по този начин не представлява опасност за селата, разположени в подножието му, заявиха вулканолози.

"Около полунощ на Нова година, 1 януари 2026 г., сателитни термични сензори започнаха да измерват топлинни аномалии в близост до Етна, а сутринта сателитни изображения показаха ново лавово течение, което се формира в горната част на Вале дел Бове, под хребета Серакозо. В близост до конуса Монте Симоне, свидетел на изригване през 1811-1812 г., се активира еруптивна фрактура с няколко отвора", каза вулканологът Борис Бенке от INGV-OE в Катания, описвайки във Facebook образуването на ефузивен отвор в пустинната долина Вале дел Бове на Етна, близо до Монте Симоне, на около 2100 метра.

От този отвор излезе лава, чийто фронт достигна височина от 1580 метра, предаде агенция АНСА.

"Така започна тази тиха странична ерупция", добави Борис Бенке в профила си в социалните медии, „която подхранва наистина зрелищно лавово течение, което, гледано от долния източен склон на Етна, изглежда невероятно ниско и близо до селата (които биха били Мило и Форнацо). За щастие, засега това не е така.

От най-напредналия фронт Форнацо е на около 5 км, а Мило – на 5,5 км, разстояния, които не са лесно преодолими, след като лавата вече е потекла нагоре по течението“, продължи той.

Свързани статии

Началото на изригването, обяснява вулканологът от INGV-OE в Катания, не е било видяно нито от жителите на Етна, нито от камерите, както на INGV, така и от частни, защото източният склон е бил обгърнат от гъста облачност.

"Едва при залез слънце се е забелязало силно сияние на изображенията от някои уеб камери, включително и на INGV на Вулкано! Сред потока от впечатляващи снимки и видеоклипове, които от часове заливат социалните медии, моите снимки със сигурност не са особено интересни, но те са заснети с окото на вулканолог, който търси референтни точки и се опитва да определи дали има експлозивна активност в отворите: всъщност поне два отвора изхвърлят парчета разтопена лава на височина от няколко десетки метра", посочи той.

"За пореден път Етна ни изненада; вулканичните трусове затихваха и признаците за експлозивна активност в кратерите на върха ставаха все по-малко очевидни (с изключение на няколко облака пепел от кратерите Бока Нуова и Североизток през деня)", подчерта Бенке.

"Тази драматична промяна на събитията настъпи само няколко дни след пароксизмите в североизточния кратер на 27 декември... но какъв невероятен вулкан имаме тук", заключи експертът.

INGV, че ако скоростта на изтичане остане постоянна, лавата ще остане в долината Вале дел Бове.

Това бе съобщено въз основа на симулация на обсерваторията INGV-Etna в Катания.

Изригването на Етна, което започна на 24 декември и продължи в следобеда на 1 януари 2026 г., според реконструкцията на INGV, се характеризираше с ново явление, което се изразяваше в отварянето на малка еруптивна пукнатина на височина от приблизително 2100 метра над морското равнище, разположена непосредствено над Монте Симоне, в основата на северния склон на долината Вале дел Бове.

От тази еруптивна пукнатина, която претърпява слаба експлозивна активност и ниска средна ефузивна скорост, измерена чрез сателитни данни, се излива лава, която се развива в централната част на пустинната долина Вале дел Бове.

Днес сутринта данните, предоставени от обсерваторията на Етна, продължава INGV, показаха, че максималната дължина на лавовото поле е приблизително 2,8 км, а най-напредналият лавов фронт достигна височина от приблизително 1420 метра в 12:30 ч., непосредствено източно от релефа Рока Мусара.

В същото време слабата стромболианска експлозивна активност продължава в кратера Ворагине, произвеждайки леки емисии на пепел. |

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Етна вулкан изригване Италия лава
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem