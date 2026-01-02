IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Дакота Джонсън преживя Крис Мартин, заби рапър

02.01.2026 | 21:30 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Дакота Джонсън май преживя Крис Мартин. Седем месеца след раздялата им, 36-годишната актриса беше забелязана с друга знаменитост.

В края на 2025 г. звездата е била видяна на вечеря с 28-годишния рапър Role Model, чието истинско име е Тъкър Харингтън Пилсбъри.

От снимки, публикувани от TMZ, се вижда как актрисата и рапърът се наслаждават на вечеря на свещи с още приятели.

Очевидци казват, че Дакота и Role Model изглеждали много близки по време на вечерята. Красавицата лежала на певеца и двамата се гушкали.

Звездите все още не са потвърдили официално за връзката си.

Още за отношенията четете в teenproblem.net

Още за отношенията четете в teenproblem.net

звезди Дакота Джонсън Role Model двойка вечеря
