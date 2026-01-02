Дакота Джонсън преживя Крис Мартин, заби рапър

Дакота Джонсън май преживя Крис Мартин. Седем месеца след раздялата им, 36-годишната актриса беше забелязана с друга знаменитост.

В края на 2025 г. звездата е била видяна на вечеря с 28-годишния рапър Role Model, чието истинско име е Тъкър Харингтън Пилсбъри.

От снимки, публикувани от TMZ, се вижда как актрисата и рапърът се наслаждават на вечеря на свещи с още приятели.

Очевидци казват, че Дакота и Role Model изглеждали много близки по време на вечерята. Красавицата лежала на певеца и двамата се гушкали.

Звездите все още не са потвърдили официално за връзката си.

