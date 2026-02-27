Хилари Клинтън: 7 часа повтарях "не познавам Джефри Епстийн"

"Цял ден ми задаваха едни и същи въпроси". Това заяви пред репортери бившият държавен секретар на САЩ Хилари Клинтън след 7-часовото си изслушване във връзка с покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн. То се проведе пред надзорна комисия към долната камара на американския парламент (Конгреса на САЩ) - Камарата на представителите, предаде Ройтерс.

Тя посочи, че не си спомня някога да се е срещала с Епстийн, който се самоуби в затвора през 2019 г., нито да е летяла с частния му самолет или да е била на частния му остров в Карибския басейн.

"Не си спомням някога да съм имала контакт с г-н Епстийн"

заяви Клинтън пред разпитващите я законодатели. Изслушването бе при закрити врата в Чапакауа, северно от Ню Йорк, където семейството ѝ има къща. Днес е предвидено на изслушване да се яви и съпругът ѝ - 42-рият президент на САЩ Бил Клинтън.

"Отговорих на всеки един въпрос - толкова изчерпателно, колкото ми позволява това, което знам", добави Хилари Клинтън, цитирана от ДПА.

"Не знам колко пъти трябваше да го кажа: не познавам Джефри Епстийн", отбеляза тя пред представителите на медиите.