От играчка до оръжие: Трансформацията на дроновете във войната в Украйна

След четири години изтощителни сражения в Украйна, дните на конвенционалната война отдавна са отминали. Артилерийските дуели и танковите маневри са отминали, но това, което се появи на тяхно място, е може би още по-ужасяващо. Володимир Зеленски, президентът на Украйна, наскоро заяви, че дроновете са отговорни за 80% от 1000-те жертви, които Русия понася ежедневно. Те превърнаха фронтовите линии на Украйна в бързо разширяващи се „зони на смърт“, които се простират на километри, където да бъдеш заловен на открито е равносилно на смъртна присъда за войник. Австралийски доброволец от пехотата на 3-ти армейски корпус на Украйна, известен с псевдонима „Чаплайн“, заяви пред The Telegraph, че е почти невъзможно да се движиш близо до фронтовата линия, без да чуеш дроновете с изглед от първо лице (FPV) или „вика на банши“, както той описа този призрачен звук.

„Много е трудно да се движиш, без да чуеш дрон... много, много трудно“, каза той.

Евтините готови за употреба дронове се оказаха решаващи в някои от ранните, най-решаващи битки на войната, като например спирането на 40-милен конвой от танкове и войски, преминаващи през Киев през 2022 г.

Дроновете с FPV са се развивали през годините.

Те се използват за хвърляне на тежки боеприпаси или за директно разбиване в целите си. Някои имат AI възможности за насочване или са направени така, че да не могат да бъдат заглушени, с макари от оптични кабели, които могат да се простират на разстояние над 20 мили.

Киев и Москва продължават надпреварата във въоръжаването, за да постигнат следващия технологичен скок, който ще даде на техните дронове предимство пред тези на врага. Подобрената издръжливост на батерията, софтуерните възможности и товароносимостта могат да означават разликата между победа и поражение.

През ранната фаза на войната на преден план излезе украинската единица „Аеророзвидка“, която започна като екип от доброволци, специалисти по информационни технологии и любители. На единицата се приписва заслугата за спирането на конвоя, който настъпваше към Киев, и за осуетяването на руската опити да превземе летището в Хостомел, северозападно от столицата. Тя също така използва безпилотни летателни апарати (UAV), за да засече и насочи артилерийски огън към 200 руски парашутисти на летището по време на може би най-решаващата битка за оцеляването на Киев. А нейните членове използваха дронове, оборудвани с термовизионни камери, за да хвърлят бомби с тегло 1,5 кг върху конвоя. През пролетната контраофанзива на 2022 г. подобни тактики започнаха да се появяват на бойното поле. Агилни дронове, проектирани за състезания и контролирани от пилоти, носещи очила за виртуална реалност, бяха превърнати в мощни, високоманеврени управляеми ракети. До лятото на 2023 г., когато Украйна се подготвяше да започне голяма контраофанзива на юг, тя губеше около 10 000 дрона на месец, включително безпилотни летателни апарати за наблюдение и еднократни камикадзе боеприпаси, според мозъчния тръст Royal United Services Institute (Rusi). Докато западните генерали все още бяха фиксирани върху традиционната маневрена война, украинските командири знаеха, че вълната се обръща по отношение на това как ще се развиват бъдещите конфликти.

Бързо се установи, че FPV ударите са ефективни както срещу пехота, така и срещу бронирани цели, като освен това предоставят видеоизображения в реално време на войските на земята. Дроновете, които струват по-малко от 1000 лири, бяха признати за унищожаването на руски танкове, които понякога струваха милиони. През същата година украинските въоръжени сили сформираха групи за атака с безпилотни летателни апарати, като най-накрая институционализираха използването на дронове. Но след повече от година на удари от украински дронове, Русия започна да наваксва. За пет месеца Украйна успя да си върне само малко над 10 мили територия.

Генерал Валерий Залужни, бивш командир на украинските въоръжени сили, призна пред The Economist, че и двете страни са „достигнали ниво на технология, което ни поставя в патова ситуация“. Някои от най-съвременните системи в света, които западните съюзници бяха дарили на Украйна, изведнъж станаха уязвими към нова заплаха. През септември 2023 г. кадри, споделени от руски източници, изглеждаха да показват безпилотен летателен апарат, който унищожава танк Challenger 2, дарен на Киев от Великобритания.

Едва през 2024 г. Украйна увеличи производството си на дронове. Според доклад, публикуван по това време от Security Studies Review на университета в Джорджтаун, през тази година в страната са произведени над два милиона безпилотни летателни апарата. С стотици украински фирми, произвеждащи дронове, започнаха да се появяват модификации. Основната промяна беше размерът на шасито на квадрокоптера, чиято конструкция е проектирана да издържа на определено тегло, като се увеличи от средно седем инча през 2022 г. до 12 инча две години по-късно. Това позволи на дроновете да носят по-големи батерии, за да увеличат времето на полет, и, което е по-важно, по-големи експлозивни товари, за да атакуват враговете си. И двете страни започнаха да експериментират с безпилотни летателни апарати-майки, които да пренасят няколко по-малки камикадзе дрона по-близо до целта, за да пестят батерията и да увеличат обхвата.

Но най-значителните развития настъпиха в електронния аспект на войната, като и двете страни се бореха да заглушат радиочестотите, използвани от операторите на вражески дронове. Между 60 и 80 процента от украинските дронове не успяха да достигнат целите си и често се сблъскваха с руски бронирани превозни средства, се казва в доклад на Rusi от миналата година. Въпреки този очевидно нисък процент на успех, докладът добавя, че между 60 и 70% от загубите на руско оборудване се дължат на удари с дронове. Борбата за радиочестотите доведе до въвеждането на технологии за дронове, съчетани с изкуствен интелект, което доведе до създаването на неуязвими роботи-убийци.

Специално програмирани чипове бяха монтирани на стандартни безпилотни летателни апарати, които можеха самостоятелно да намерят целта, ако връзката с пилота им бъде прекъсната. Например, дронът Saker Scout, носещ 3-килограмова бойна глава, е проектиран да виси над бойното поле, пресявайки различни цели, преди да се прицели автоматично. Технологията първоначално е била проектирана за сортиране и класифициране на плодове. Друго изобретение е дронът с оптични влакна, който използва кабелна връзка, за да поддържа връзката между безпилотните летателни апарати и пилотите им, като ги прави имунизирани срещу радиопредатели. Произведен за пръв път в Украйна, този метод все повече се предпочита от Русия, която успя да увеличи производството по-ефективно с кабели, достигащи почти 25 мили. Градовете на предната линия са задушени от мрежи от прозрачни оптични кабели след дълги битки с дронове.

„Докато не разберем как да заглушим оптичните дронове, ще продължаваме да понасяме удари“, каза Чаплайн.

Сега има дронове за почти всяка задача на бойното поле.

Някои спят до пътищата и се събуждат само за да атакуват приближаващи се превозни средства. Други са способни да пускат противотанкови мини TM-62 от съветската епоха по ключови логистични маршрути.

Най-добрите FPV могат да летят със скорост над 60 мили в час, което не позволява на войниците да ги изпреварят. Най-доброто време за придвижване е между залез и изгрев, защото температурата е различна. Слънцето залязва, а земята все още е гореща, но се охлажда, което пречи на камерите им. Обикновено това е най-доброто време за придвижване на войски и мисии за снабдяване.“

Сблъсъкът с вражески дронове се е превърнал в психологическо бреме, както и в физическа заплаха за тези, които служат на фронта.

Артилерийският огън е смъртоносен, но предсказуем. FPV дроновете са невероятно пъргави и способни да се промъкват между дърветата или сградите, което прави никое място безопасно.

Мрачни компилации от видеоклипове, показващи украински дронове, които убиват десетки руски войници един по един, редовно се споделят онлайн.

Дроновете позволиха на превъзхождащите по брой сили на Киев да изравнят шансовете, нанасяйки масивни загуби на Русия, докато Владимир Путин продължава да изпраща хиляди войници на смърт за скромни победи на бойното поле.

Премествах ранен приятел, отне ни шест часа, пълзехме, криехме се и седяхме под дървета, за да изминем около 800 метра.“

Понякога дебелият сняг или мъглата позволяват на войниците да се движат незабелязани, защото дроновете не могат да работят в лоши условия.

Но като Чаплайн, много от тях пълзят с дни, за да не бъдат забелязани, докато се редуват на позициите.

Рибарски мрежи са импровизирани, за да се създадат щитове над пътищата, водещи към и от фронтовите линии

Пикапи, танкове и други бронирани превозни средства са с тежки метални клетки, заварени към шасито им, за да осигурят допълнителна защита от дронове.

Някои бригади използват роботизирани наземни дрони, но скоростта им не може да се сравни с тази на FPV в небето. Въпреки разпространението на дроните в Украйна, ефективността на летателните апарати все още не е залегнала в тактиката на НАТО. Британски и естонски войници видяха 17 бронирани превозни средства да бъдат унищожени по време на 12-часово учение заедно с украински оператори на дрони през май миналата година. Но докато западните сили може би са в състояние да се адаптират, остава несигурно дали някога ще могат да се справят с ефекта, който вражеските дрони ще имат върху войниците.