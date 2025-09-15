ООН свиква среща на високо равнище, посветена на подкрепата за палестинска държава

Общото събрание на ООН гласува миналата седмица с огромно мнозинство в подкрепа на декларация, очертаваща "конкретни, обвързани с времеви рамки и необратими стъпки" към решение със съществуването на две държави – Израел и Палестина, преди началото на Седмицата на високо равнище този месец.

Декларацията е резултат от свиканата през юли от ООН и съпредседателствана от Саудитска Арабия и Франция Конференция за мирното уреждане на палестинския въпрос и прилагането на решение в рамките на две държави. САЩ и Израел бойкотираха срещата.

Резолюцията, подкрепяща декларацията, получи 142 гласа "за" и 10 "против", а 12 държави се въздържаха. България е сред страните, подкрепили документа.

Декларацията, одобрена от Общото събрание, осъжда атаките срещу Израел от палестински групировки, водени от "Хамас", на 7 октомври 2023 г., които предизвикаха войната в Газа. Тя осъжда и нападенията на Израел срещу цивилни в Газа, обсадата и глада, "които доведоха до опустошителна хуманитарна катастрофа."

Резолюцията беше подкрепена от всички арабски държави от Персийския залив. Израел и Съединените щати гласуваха против нея, заедно с Аржентина, Унгария, Микронезия, Науру, Палау, Папуа Нова Гвинея, Парагвай и Тонга.

Декларацията, одобрена с резолюцията, гласи, че войната в Газа "трябва да приключи незабавно" и подкрепя разполагането на временна международна стабилизационна мисия, оправомощена от Съвета за сигурност на ООН.

На 22 септември ООН ще продължи конференцията с цел да мобилизира подкрепата за прилагането на резолюцията. За разлика от резолюциите на Съвета за сигурност, документите, приети в Общото събрание на ООН, не са правно обвързващи. Тоест, резолюцията сама по себе си не налага действия, а отразява широката международна подкрепа и определя очакванията.

Конференцията ще протече в рамките на Седмицата на високо равнище по време на годишната сесия на Общото събрание, когато лидерите на държави от цял свят ще се срещнат в Ню Йорк. Това означава, че представители на повече държави ще имат възможност да се включат в преговорите за разрешаване на близкоизточния въпрос, както и да поемат определени ангажименти за това. Например, няколко държави, сред които Франция, Великобритания и Белгия, обявиха, че възнамеряват да признаят палестинската държава на срещата в ООН.

В конференцията ще участват 8 работни групи, всяка от които разглежда различни въпроси, сред които сигурност, икономическа стабилност, хуманитарни действия и възставновяване, както и насърчаване на спазването на международното право. Всяка от групите е председателствана от две държави, пише БТА.