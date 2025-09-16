Тръмп ще заведе дело за клевета и обида срещу The New York Times

Президентът Доналд Тръмп обяви, че ще заведе дело за 15 милиарда долара срещу “Ню Йорк Таймс“ (The New York Times), а мотивите му са за нанесени клевета и обида. Американският президент обвини изданието, че е “виртуален рупор“ на Демократическата партия.

Миналата седмица Тръмп заплаши да съди и The Times, след като публикува статии, свързани със сексуално внушителна бележка и рисунка, подарени на опозорения финансист Джефри Епщайн за 50-ия му рожден ден през 2003 г. и изглежда подписани от Тръмп. Тръмп и неговите помощници отрекоха той да е участвал в създаването на бележката.

В публикация снощи в социалната си медийна платформа Truth Social президентът обвини “Таймс“, че е направил неверни твърдения за него, семейството му и бизнеса му, въпреки че не даде подробности за твърденията, съобщава CNN.

"Днес имам голямата чест да заведа дело за клевета и обида срещу "Ню Йорк Таймс" на стойност 15 милиарда долара", написа Тръмп в платформата.

"На “Ню Йорк Таймс" му беше позволено свободно да ме лъже, очерня и клевети твърде дълго и това спира сега!“, добави президентът, като посочи подкрепата на изданието за Камала Харис по време на последните президентски избори през 2024 г.

Делото е последното от поредица от нашумели съдебни искове, повдигнати от Тръмп срещу големи медии в това, което той описва като по-широко усилие за "възстановяване на почтеността в журналистиката".

Делото ще бъде заведено във Флорида, каза Тръмп, без да предоставя допълнителни подробности.

В жалба, подадена във федерален съд в Тампа, адвокатите на Тръмп обвиниха вестник “Таймс“ в умишлен модел на “невярно, злонамерено, клеветническо и омаловажаващо“ отразяване, насочено към подкопаване на президентската кампания и наследството на Тръмп.

В заявлението се цитират предишни примери за съдебни дела, заведени от адвокатите на Тръмп срещу ABC News на Disney и CBS News на Paramount Global, които са довели до многомилионни плащания и публично признаване на неточности в репортажите им.

В него се цитира и дело, заведено през юли срещу The Wall Street Journal и репортери, които са написали статия за колекцията от писма, подарени на Епщайн. Говорител на Dow Jones, компанията майка на Journal, заяви в изявление по това време: “Имаме пълно доверие в прецизността и точността на нашите репортажи и ще се защитаваме енергично срещу всяко дело.“

Адвокатите на Тръмп заявяват, че “вредата върху репутацията, нанесена по този случай, достига милиарди долари“ и потвърждават, че искат обезщетение от поне 15 милиарда долара.