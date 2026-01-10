Защо отнемането на петрола на Венецуела всъщност може да увеличи богатството ѝ

Изненадващото съобщение на президента Тръмп, че САЩ ще вземат милиони барели венецуелски суров петрол, може да бъде икономически облагодетелстващ фактор за пострадалата южноамериканска нация – ако Вашингтон и Каракас успеят да запазят зараждащото се разведряване, заявиха американски представители и икономисти, пише WSJ.

Това може да е голямо „ако“, но икономистите казаха, че възстановяването на търговските връзки със САЩ би генерирало така необходимите пари за страна, зависима от вноса на храни и основни стоки. Тръмп заяви в публикация в Truth Social във вторник, че Венецуела ще предаде на САЩ от 30 до 50 милиона барела петрол, които ще бъдат продавани на пазарна цена. Тръмп заяви, че лично ще контролира приходите, „за да гарантира, че ще бъдат използвани в полза на народа на Венецуела и Съединените щати“.

В момента Венецуела има над 30 милиона барела натрупани запаси от суров петрол на склад, които не е успяла да продаде поради частично ембарго на САЩ. Продажбата на този петрол – на пазарни цени, а не на голямата отстъпка, която Венецуела трябва да вземе на черния пазар – би могла да помогне за рестартирането на икономика, която се срина през последното десетилетие.

„Звучи противоречиво“, каза Алехандро Грисанти, президент на базираната в Каракас, Венецуела, консултантска фирма за бизнес консултации Ecoanalitica. „Но ако успеем да постигнем някакво разбирателство между САЩ и Венецуела, лесно можем да преминем от силен отрицателен спад към положителен растеж.“

Цената на венецуелските държавни облигации скочи тази седмица до нива,

невиждани откакто режимът обяви неизпълнение на държавния си дълг през 2017 г. Това е знак, каза Грисанти, че инвеститорите вярват, че страната може да се реинтегрира в световната финансова система и в крайна сметка да уреди около 160 милиарда долара непогасени дългове.

Голяма част от това зависи от крехкото политическо разведряване между венецуелското правителство и Тръмп, който нареди арестуването на диктатора Николас Мадуро при военна акция на САЩ в ранните часове на събота. Автократът, който управлява страната от 2013 г., беше наследен от неговата заместничка Делси Родригес, дългогодишен фактически икономически господар на Венецуела, за която Тръмп каза, че ще работи със САЩ или ще се изправи пред гнева на американското правосъдие.

Ако САЩ не изпълнят обещанието си и не върнат дълга на Венецуела, това би било катастрофално за страна, за която се очаква инфлация от 700% тази година. САЩ биха взели до 15% от текущото годишно производство на суров петрол на Венецуела. Без финансова компенсация от САЩ за това количество петрол, силно зависимата от вноса страна ще се сблъска с широко разпространен недостиг на храна, както се е случвало и в миналото.

Някои икономисти заявиха, че плановете на САЩ за стабилизиране на венецуелската икономика са обречени на провал без избори и стабилни демократични институции. Рикардо Хаусман, венецуелски икономист в Харвардското училище „Кенеди“, заяви, че компаниите ще се нуждаят от доверие в правната система, за да инвестират милиарди долари.

Държавният секретар Марко Рубио заяви, че трансферът на петрол е само първата фаза от тристранен план, който САЩ стартират за Венецуела - стъпка за стабилизиране, която да гарантира приходите от твърда валута, от които местната икономика до голяма степен разчита за внос на храни и лекарства за своите 28 милиона души.

Съгласно плана САЩ също така ще гарантират, че петролните резерви на Венецуела - сред най-големите в света - ще бъдат достъпни за чуждестранни енергийни компании. Третата фаза включва управление на програма за помирение, която ще възстанови политическите права и ще освободи политическите затворници във Венецуела.

Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт заяви на енергийна конференция на Goldman Sachs в сряда, че САЩ ще продават петрола на пазара. Парите ще бъдат депозирани в сметки, контролирани от правителството на САЩ, преди да могат да бъдат върнати във Венецуела, каза Райт, без да дава повече подробности.

Венецуелската държавна петролна компания Petróleos de Venezuela заяви, че преговорите със САЩ са в ход и условията на търговията ще бъдат подобни на тези с Chevron и други чуждестранни компании.

Чрез изтеглянето на петрол от Венецуела, Вашингтон би помогнал за облекчаване на голям проблем. С почти пълните си петролни складове и блокирането на по-голямата част от износа от страна на САЩ, се разпространи страх, че Венецуела ще трябва да затвори петролни кладенци, което е скъп и рискован ход. Страната едва наскоро, с големи усилия, стабилизира производството си на около милион барела на ден - в сравнение с ниските нива от около 500 000 барела, когато американските санкции за първи път удариха през 2020 г., но доста под 3-те милиона барела, които страната добиваше преди две десетилетия.

Възстановяването на търговията с американския пазар означава също, че Венецуела може да пожъне пълната цена за своя тежък суров петрол, подобен на катран. През последните години страната продаваше с големи отстъпки на черния пазар, защото преместваше стоката чрез флотилия от санкционирани танкери, които заобикаляха американските санкции и транспортираха петрол до азиатски купувачи, които плащаха на Венецуела в криптовалути. Част от доставките на Венецуела до Китай, най-големия ѝ купувач, не генерираха никакви парични средства, защото отидоха за уреждане на стари дългове към Пекин.

Съобщението на екипа на Тръмп също така подхрани спекулациите, че САЩ биха могли да отменят сложната мрежа от финансови санкции, които наложиха на Венецуела, което би могло да позволи приток на повече инвестиции. Тръмп се среща с ръководители на петролни компании в петък.

С редица ремонти и инвестиции, петролната индустрия на Венецуела има потенциала евентуално да увеличи производството над 3 милиона барела на ден, каза Клейтън Сейгъл от Центъра за стратегически и международни изследвания, вашингтонски мозъчен тръст. Това е приблизително една трета от сегашното производство на Саудитска Арабия.

Венецуела се нуждае от десетки платформи и така наречените модернизации

- специализирани съоръжения, които премахват въглерод и добавят водород, както и от големи подобрения в енергийната си мрежа.

На място във Венецуела имаше признаци, че гражданите все още не празнуват и се готвят за недостиг на зелени пари в икономиката. На Binance, крипто борсата, където много венецуелци търгуват с обсадената местна валута боливар, един щатски долар се продаваше за над 800 боливара, в сравнение с официалния курс на централната банка от 308.

Родригес, който положи клетва в понеделник като изпълняващ длъжността президент на Венецуела, ръководеше програма за икономическа либерализация през последните няколко години, при която Венецуела демонтира държавно планирания си модел и намали щедрите разходи за социални помощи и помощи. Освен това беше намален контролът върху цените и капитала, който някога забраняваше търговията с щатски долар.

Разхлабеният контрол спомогна за фина стабилизация на икономиката, която изпревари голяма част от региона с 6,5% растеж през 2025 г., според Икономическата комисия на ООН за Латинска Америка и Карибите.

Въпреки това, трима от петима венецуелци заявиха, че са имали трудности да си осигурят достатъчно храна миналата година, според проучване на Gallup, публикувано в четвъртък. Едва 19% от възрастните съобщават, че са заети на пълен работен ден, което е един от най-ниските проценти в Латинска Америка.