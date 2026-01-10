Ирландски фермери протестираха срещу споразумението с Меркосур

Хиляди ирландски фермери, много от които пристигнали от други краища на страната с трактори, протестираха днес в град Атлоун срещу търговското споразумение на ЕС с южноамериканския блок Меркосур, което вчера получи предварително одобрение от мнозинството страни членки, предаде Ройтерс.

Противниците на сделката, начело с Франция, не успяха да убедят достатъчно европейски партньори, че пактът със страните от Южна Америка ще наводни пазара с евтини храни и ще навреди на европейските фермери.

Меркосур обединява Бразилия, Парагвай, Аржентина и Уругвай и сделката с ЕС трябва да създаде най-голямата зона за свободна търговия в света с над 700 милиона потребители.

Ирландското правителство, поставено под натиск от опозиционни партии, фермерски организации и дори от членове на управляващата коалиция, твърди, че споразумението не предвижда достатъчно предпазни клаузи срещу, според него, по-слабите стандарти за безопасност на храните в Южна Америка.

Протестиращите носеха плакати с надписи като „Не жертвайте семейните ферми за германски автомобили“, „Нашите крави спазват правилата, а техните?“ и „Продажници“.

Демонстрацията - голяма по ирландските стандарти, последва подобни прояви в Полша, Франция и Белгия вчера.

Макар Ирландия да е малка експортна нация, която си е поставила за цел да диверсифицира износа си от насочеността му към пазара на САЩ, тя има големи сектори за говедовъдство и млекопроизводство, които дават работа на много хора.

Европейският парламент трябва да одобри споразумението, по което се преговаря от 25 години, преди то да влезе в сила, и, подобно на Франция, Ирландия се зарича да се бори за отхвърлянето му.