"Черно море" започна контролите с победа

С победа "Черно море" започна контролите. "Моряците" надиграха тима на "Фарул" (Констанца) 2:1 след обрат.

Мачът, който се играе на базата на румънците в Овидиу, бе в четири части по 30 минути. В проверката Илиан Илиев използва доста юноши от школата на клуба, като общо в срещата взеха участие 11 играчи, излезли от академията на варненци.

Варненци започнаха силно с пропуски на Селсо Сидни и Живко Атанасов, но в 40-ата минута домакините поведоха чрез дузпа, реализирана от Ларие.

През втората част "моряците" изравниха в 60-ата минута с гол на Асен Чандъров.

Последваха множество смени, а в 69-ата минута юношата Емануил Няголов донесе победата след асистенция на Георги Лазаров. До края Лазаров пропусна да увеличи преднината, останал сам срещу вратаря.

Подробности - на gol.bg.