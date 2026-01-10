Дъждът в София: Шахти преливат, улици се превърнаха в реки

Проливният дъжд в София наводни улици, които се превърнаха в реки и затрудниха движението. Аварийни екипи на Столична община са реагирали на над 30 сигнала днес. Аварийни дейности са извършвани в районите "Витоша", "Слатина", "Триадица", "Сердика" и други части на града.

В социалните мрежи има множество сигнали за наводнени участъци.

Пътят към Владая в посока Перник е сериозно наводнен. Опасни събирания на вода има и в квартал "Княжево".

Шахтите на новата канализация в "Драгалевци" вече преливат и водата е по улиците, сигнализират очевидци.

Студеното време продължава да задържа образувалите се на места ледени капани.

От Столична община съобщиха, че към момента са обработени общо 35 сигнала, основно за паднали клони на дървета и образували се завирявания.

Възстановено е движението по локалното платно на Южната дъга на околовръстния път при бензиностанцията, където временно беше затруднено преминаването заради завиряване.

През нощта са извършени обработки със смеси против заледяване в планинските райони на столичната община. В ниските части на града валежите са от дъжд, а във високите и планинските райони – от сняг. Пътните настилки са мокри, съобщиха от Столичната община. В готовност са общо 160 снегопочистващи машини, като през нощта в работен режим е била включена част от техниката.