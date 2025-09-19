Кризата в корабостроителницата на НАТО разклаща отбраната на Европа

В един хладен февруарски ден холандската престолонаследница Амалия разби бутилка шампанско в корпуса на бойния кораб „Ден Хелдер“, докато високопоставени лица, включително ръководители на корабостроителя Damen Shipyards NV, приветстваха кръщенето.

Оттогава перспективите за Damen станаха по-малко тържествени: прокурорите обвиниха компанията в корупция и нарушения на санкциите, основен клиент замрази плащанията, а остър недостиг на парични средства накара холандското правителство да се намеси с пакет за спешна подкрепа през юли, пише Bloomberg.

Неуспехите разтърсиха клиентите на фирмата от НАТО точно, когато Европа започна да налива милиарди долари в отбрана, за да се противопостави на все по-войнствената Русия. Съдебните производства ще започнат до края на годината, а осъдителните присъди – с наказания, които включват глоби и забрана за участие в търгове – биха могли да осакатят Damen и холандската индустрия и да усложнят амбициите на континента за превъоръжаване.

„Това би било огромен удар за холандското корабостроене“, ако Дамен бъде осъден, каза Себастиан Бенинк, партньор в амстердамската адвокатска кантора Bennink Dunin-Wasowicz. Дамен е „инструментален“ за военния капацитет на Европа, добави той.

Разширена група от 55 компании по целия свят, компанията със седалище в Горинхем наема около 12 000 души в световен мащаб и е отчела приходи от над 3 милиарда евро (3,6 милиарда долара) през 2023 г., според отчети, подадени до Холандската търговска камара.

Корабостроителната компания се ръководи от Арнут Дамен , чийто баща, Комер Дамен , преструктурира семейния бизнес през 1969 г. и сега председателства надзорния му съвет.

Damen строи две фрегати за борба с подводници за Холандия, две фрегати за белгийския флот, германските фрегати F126 - най-големите кораби във флота им - и проектира новите фрегати за противовъздушна отбрана и командване, както и десантни транспортни кораби за холандския флот.

Ако не може да изпълни тези проекти, ще бъде трудно за приятелските държави да се оправят в критичен момент, каза Ник Чайлдс, старши сътрудник по военноморски сили и морска сигурност в Международния институт за стратегически изследвания .

„В Европа има само ограничен брой корабостроители, които могат да доставят висококачествени сложни военни кораби“, каза Чайлдс.

През април холандската прокуратура заяви , че ще заведе дело срещу Дамен след отделни наказателни разследвания за предполагаеми подкупи, фалшифициране и пране на пари между 2006 и 2017 г., както и за нарушаване на санкциите, наложени на Русия след нахлуването ѝ в Украйна през 2022 г.

Обвинението за нарушаване на санкциите се отнася до „стоки и технологии, които биха могли да допринесат за военното и технологично укрепване на Русия и/или за развитието на нейния сектор за отбрана и сигурност“, заявиха прокурорите в изявление през април.

Умишлените нарушения на санкциите или контрола върху износа са престъпления в Холандия. Съдиите могат да наложат глоба до 10% от годишните продажби на компанията, ако сметнат стандартната санкция от малко над 1 милион евро за твърде ниска. Наказателна присъда може също да попречи на компанията да участва в търгове за европейски договори, каза Бенинк.

Случаят със санкциите включва „доставката на много ограничен брой граждански кранове на Русия. Тази доставка се е осъществила в рамките на действащото по това време законодателство за санкции“, заяви Damen в изявление през април. Компанията заяви, че „винаги е действала в съответствие с приложимите пакети от санкции и че е била упражнявана пълна прозрачност по отношение на дейността ѝ“. Длъжностни лица на Damen отказаха коментар извън изявлението.

Отделните обвинения в използване на подкупи за осигуряване на чуждестранни договори измъчват групата от години. През 2016 г. Световната банка забрани на Damen да участва в проектите си за 18 месеца, заявявайки, че компанията е извършила измама, като не е разкрила агент и комисионни по Регионалната програма за рибарство в Западна Африка. През 2017 г. местните медии съобщиха , че холандските служби за данъчни разследвания са нахлули в централата на Damen в Горинхем във връзка с чуждестранна корупция.

Делото за корупция срещу Damen Shipyards ще започне на 24 ноември и ще включва съдебно преследване на бивши и настоящи директори на компанията. Делото за нарушения на санкциите ще започне преди края на годината, но датите все още не са потвърдени.

Германските законодатели наскоро замразиха плащане от 671 милиона евро на Damen за шест кораба F126, след като компанията не изпълни целта за доставка. Германия твърди, че плаща общо около 9 милиарда евро за фрегатите.

Този ход остави фирмата с това, което тя нарича „временен проблем с паричния поток“. В знак на важността на корабостроителя, когато холандският парламент се завърна от лятната си ваканция през юли, той одобри 270 милиона евро в подкрепа на Damen. Германското министерство на отбраната заяви, че проектът ще продължи.

През юни членовете на Организацията на Северноатлантическия договор се споразумяха да увеличат разходите за отбрана от 2% до 5% от брутния си вътрешен продукт, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно разкритикува европейските си съюзници за недостатъчни разходи за сигурност.

Европейските държави преразглеждат военноморските си способности предвид засилената военна заплаха от Русия и нарастващата загриженост относно необходимостта от осигуряване на уязвима подводна инфраструктура. Норвегия наскоро избра Обединеното кралство за договор за фрегати на стойност 10 милиарда паунда - най-голямата инвестиция в отбраната на скандинавската страна досега.