Днес Стармър ще обяви признаването на палестинската държава

Очаква се сър Киър Стармър да обяви признаването на палестинска държава от Обединеното кралство в изявление в неделя следобед, съобщава ВВС.

През юли премиерът заяви, че Обединеното кралство ще промени позицията си, освен ако Израел не изпълни няколко условия, включително съгласие за прекратяване на огъня в ивицата Газа и ангажимент за дългосрочен мирен процес, водещ до съвместно съществуване на палестинска държава с Израел.

Израелското ръководство изключва тази възможност от началото на войната след нападението на Хамас в Южен Израел на 7 октомври 2023 г., при което 1200 души бяха убити, а 251 взети за заложници.

Ходът на премиера предизвика остри критики от израелското правителство, семействата на заложниците, държани в Газа, и някои консерватори.

По-рано израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че признаването на палестинска държава “възнаграждава терора“.

Решението за признаване на палестинска държава представлява голяма промяна във външната политика на Обединеното кралство, след като последователни правителства заявиха, че признаването трябва да дойде като част от мирния процес и в момент на максимално въздействие.

Министрите обаче твърдят, че е имало морална отговорност да се действа, за да се запазят надеждите за дългосрочен мир.

Усилията за осигуряване на прекратяване на огъня в Газа - камо ли за дългосрочно решение на израелско-палестинския конфликт - се провалиха. Израел предизвика международно възмущение, когато извърши въздушен удар по преговарящ екип на Хамас в Катар.

Правителствени източници заявиха, че ситуацията на място също се е влошила значително през последните няколко седмици. Те цитираха изображения, показващи глад и насилие в Газа, които Стармър преди това определи като “нетърпими“.

Последната сухопътна операция на Израел в град Газа, описана от служител на ООН като “катастрофална“, принуди стотици хиляди хора да бягат.

Това е последната израелска офанзива в близо двугодишната война, в която голяма част от населението на палестинската територия е разселено, инфраструктурата ѝ е унищожена, а най-малко 65 208 души са убити, според данни на здравното министерство, управлявано от Хамас.

По-рано тази седмица анкетна комисия на ООН заключи, че Израел е извършил геноцид срещу палестинци в Газа, което Израел осъди като “изопачено и невярно“.

Министрите също така подчертаха продължаващото разширяване на израелските селища в окупирания Западен бряг, които са незаконни съгласно международното право, като ключов фактор за решението за признаване на палестинската държавност.

Зам. министър-председателят Дейвид Лами заяви, че “сега е моментът да се застъпим за“ решение за две държави. “Ще нахрани ли това децата? Не, няма. Това се дължи на хуманитарната помощ. Ще освободи ли заложниците? Това трябва да се дължи на прекратяване на огъня”, каза Лами пред ВВС.

“Но означава ли това, че приемате или се придържате към това решение за две държави и отстоявате палестинската кауза като справедлива? Това беше решението, което аз и премиерът взехме в края на юли”, каза още заместник министър-председателят.

Лами каза, че моментът на признаването е бил определен “въз основа на случващото се на място“. Той цитира спорния проект за селище Е1 - за който критиците предупреждават, че ще сложи край на надеждите за жизнеспособна, непрекъсната палестинска държава - и неотдавнашния израелски удар в Катар.