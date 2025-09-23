България е или силно, или екстремно засушена – време е за стратегии

Не ни трябват повече бюджетни кърпежи – трябва ни бизнес модел, който да финансира водната инфраструктура чрез приходите от самата вода. Цяла България е или силно, или екстремно засушена – няма нито един декар, който да не е засегнат. Това каза Юлиан Попов, бивш министър на околната среда на България, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria с водеща Роселина Петкова.

Разговорът очерта ключовите предизвикателства пред водния сектор в България, нуждата от системна реформа и ролята на иновациите в справянето с климатичните рискове.

Попов подчерта, че концесиите за водни услуги трябва да бъдат обвързани с ясни цели – например ежегодно намаляване на загубите с поне 2%. При неизпълнение в рамките на две години, договорите следва да бъдат прекратявани.

"Ако не се постигне намаляване на загубите с 2% годишно, концесията трябва да се развали".

Според него страната трябва да се ориентира към стратегически партньори с международен опит, които да въведат водещи технологии и управленски практики, вместо да се разчита на "кърпене на тръби".

Ефективното управление на водните ресурси включва зониране на мрежата, постоянен мониторинг и използване на сателитни и дронови технологии за откриване на течове и кражби.

Попов настоява, че доброто оперативно управление може значително да намали загубите, но е необходимо и устойчив бизнес модел, базиран на приходите от водни услуги – не на бюджетни субсидии или европейски фондове.

Инвестициите в сектора се оценяват на милиарди, но според Попов те трябва да се финансират чрез адекватна цена на водата, която отразява реалните нужди и климатичните предизвикателства.

Парадоксално, доброто управление може да доведе до по-ниска крайна цена за потребителя, докато прекомерното разчитане на субсидии често води до нейното повишаване.

Особено тревожна е ситуацията с напоителната инфраструктура – от 12 млн. декара напоявани площи преди 40 години, днес се обработват едва 300 хил. Попов предлага изграждане на изцяло нова система, базирана на прецизно и капково напояване, което може да намали водната консумация до 100–200 пъти при същия добив. Според него държавата трябва да се намесва по-малко, а бизнесът – повече.

В контекста на климатичните промени Попов призова за системни и научнообосновани стратегии. Той посочи неизползвания потенциал на река Дунав за напояване и охлаждане като ключов ресурс за справяне със засушаването и подобряване на микроклимата.

"Цяла България е или силно, или екстремно засушена – време е да мислим стратегически, а не реактивно", заключи той.

Вижте целия коментар във видеото на Bloomberg TV Bulgaria