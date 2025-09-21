Джими Кимъл се готви за сензационно завръщане в телевизията?

Според запознати, Джими Кимъл работи с компанията майка на ABC, Disney, за да върне вечерното си предаване, след като то беше спряно за неопределено време заради монолога му за Чарли Кърк. Трима източници, запознати с разговорите, съобщиха за Variety, че се търсят компромиси за завръщането на Jimmy Kimmel Live! по телевизията.

Sinclair, медийната корпорация, която притежава множество партньорски станции на ABC, преди това призова водещия да се извини и да дари средства на организацията на Кърк, Turning Point USA.

Друг голям собственик на телевизионна станция, Nexstar, също обяви, че ще изтегли предаването от своите станции след коментари на председателя на Федералната комисия по комуникациите Брендън Кар, който намекна за действия срещу ABC.

“Можем да го направим по лесния или по трудния начин“, каза Кар по време на интервю за подкаст след негативната реакция на коментарите на Кимъл.

След това Disney обяви, че предаването ще бъде спряно “за неопределено време“, което предизвика широко разпространено негативно отношение и дебат относно опасенията за свободата на словото.

Източници, запознати с разговорите, казаха пред Variety, че не е ясно при какви условия Кимел ще се върне и дали е решил да се извини или да направи дарението, което Sinclair поиска.

Изданието съобщи също, че вътрешни лица са разкрили, че Кимъл е бил “наясно“ с това как временното отстраняване може да повлияе на екипа му, който включва около 200 души. Пред CNN източници са съобщили, че екипът ще продължи да получава заплащане до следващата седмица, но бъдещето им остава неясно след този срок.

Друг източник от Disney е казал на изданието, че компанията се “надява“, че ще бъде постигнато решение, за да се върне Кимъл в ефир.

Натискът от Nexstar и Sinclair усложнява завръщането на Кимъл, като източник е казал на CNN, че Disney е изправена пред “реална, сериозна заплаха“ от загуба на лицензи за излъчване.

Източникът също така разкри, че Кимъл е бил подготвил монолог за взривоопасното предаване в сряда вечер, като се твърди, че е насочен към Fox News и MAGA. Ръководители на ABC и Disney са го помолили да смекчи коментарите си след негативната реакция, а Кимъл е отказал молбата, което в крайна сметка е довело до временното отстраняване.

“Всички го ценят дълбоко и искат да се върне, но той трябва да сваля температурата“, разкри анонимен източник пред CNN.

Кимъл все още не е коментирал публично противоречията.

Как започна всичко?

Спорът започна в понеделник вечерта, след като Кимъл се спря на убийството на Кърк в уводния си монолог и направи коментари за предполагаемия убиец, Тайлър Робинсън.

“Бандата на MAGA отчаяно се опитва да характеризира това хлапе, което уби Чарли Кърк, като нещо различно от един от тях и прави всичко възможно, за да спечели политически точки от това. Между соченето с пръст имаше и скръб”, каза Кимъл в монолога си и пусна видео на Доналд Тръмп, който разговаря с репортери, където отговори на въпрос как се справя със смъртта на Кърк.

Джими Кимъл за Тръмп: Изглежда като тиква, забравена в кола в 40-градусова жега Свързани статии

На въпроса как се справя, Тръмп отговори: “Мисля, че много добре“, преди да насочи вниманието на репортера към строителството на балната зала на Белия дом.

“Той е в четвъртия етап на скръбта: строителството“, пошегува се Кимъл и добави: “Това не е начинът, по който възрастен скърби за убийството на някого, когото нарича приятел. Ето как четиригодишно дете скърби за златна рибка“.

Два дни по-късно Кар заплаши с последствия за коментарите на Кимъл, а Nexstar и Sinclair спряха предаването.

ABC и Disney обявиха, че ще спрат предаването за неопределено време, което предизвика бърза реакция от Холивуд и защитниците на свободата на словото.

Колегите на Кимъл, излъчващи се късно вечер, бяха основните сред тези, които го защитаваха, като Стивън Колбърт, Джон Стюарт, Джими Фалън и Сет Майърс представиха единен фронт по време на монолозите си след разкриването на новината.

Консерваторите обаче отпразнуваха спирането, като президентът поздрави ABC по Truth Social за спирането на Кимел.

“Кимъл има нулев талант и по-лоши рейтинги дори от Колбърт, ако това е възможно. Това оставя Джими и Сет, двама пълни загубеняци, по Fake News NBC. Техните рейтинги също са ужасни. Направете го, NBC!!!“, написа Тръмп.