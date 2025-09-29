Тръмп показа още златни орнаменти, с които ще "накичи" Овалния кабинет ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп показа най-новите златни орнаменти, които ще украсят Овалния кабинет, в странна публикация в социалните мрежи, според която световните лидери да "изтръпнат", когато влязат и видят блясъка на Белия дом.

"Едни от най-висококачествените 24-каратови злата, използвани в Овалния кабинет и кабинетната зала на Белия дом", написа Тръмп в Truth Social Sunday. "Чуждестранните лидери и всички останали „изтръпват“, когато видят качеството и красотата. Най-добрият Овален кабинет досега, по отношение на успеха и външния вид!!!", написа той, подписвайки публикацията „Президент DJT".

Тръмп включи видео без звук, в което се движи панорамно през редица от това, което изглеждаше като златни стенни корнизи, подредени и готови за окачване в Белия дом.

Президентът наскоро се похвали със златния ремонт, който прави на Белия дом - само за да започнат интернет детективи да спекулират, че декораторите всъщност са купили евтини стенни орнаменти от Home Depot и са ги боядисали със спрей в златист оттенък.

"Хората се опитват да измислят златна боя, която да изглежда като злато, и никога не са успели да го направят", каза Тръмп пред Лора Инграм от Fox News през март. "Никога не е можело да съчетаете злато със златна боя."

Но интернет троловете смятаха, че екипът по декориране на Тръмп се е опитал да направи точно това и сигнализираха за очевидни обяви в Home Depot, показващи корнизи, които изглеждат забележително подобни онези, които наскоро се появиха в Белия дом.

Продуктите от магазините за дома струват между 30 и 50 долара, според Independent - далеч от цената на 24-каратово злато. Достоверността на тези обяви обаче остава неясна, тъй като артикулите не фигурират на сайта на Home Depot или на уебсайта на производителя, когато The Post провери в неделя.

Не е ясно дали Тръмп е публикувал клипа, за да опровергае твърденията, тъй като той каза, че декорациите са от „най-висококачествено 24-каратово злато“.

Любовта на главнокомандващия към златото е добре известна.

Многобройните му домове са позлатени в злато, както и частните му самолети, а чуждестранните лидери са си създали навик да му носят златни подаръци. Хората от десетилетия се шетуват, че той има златни тоалетни в баните си.

Тази любов към златото дойде с него във Вашингтон - и беше доведена до абсолютен предел с завръщането му през 2025 г.

Президентите обикновено носят със себе си собствени предпочитания за декор, когато пристигат в Белия дом, така че Тръмп доведе своя „златен човек“, който украси Мар-а-Лаго, за да обзаведе президентската резиденция по неговия начин, съобщи Wall Street Journal.

"Това е Златният офис за Златния век", каза прессекретарят Каролайн Ливит пред Journal.