Израел нареди на всички палестинци да напуснат Газа

Израелският министър на отбраната Израел Кац днес призова всички палестинци, останали в град Газа, да го напуснат. Той заяви, че това е "последната им възможност", а всеки останал ще бъде смятан за поддръжник на "Хамас" и ще бъде изправен пред "пълната сила" на последната израелска офанзива, предаде Асошиейтед прес.

"Това е последната възможност за жителите на Газа, които искат да се преместят на юг и да напуснат терористите от "Хамас", изолирани в град Газа", написа Кац в социалната мрежа "Екс". "Тези, които останат в Газа ще бъдат (смятани) за терористи и поддръжници на терористите", добави той.

Около 400 000 палестинци са напуснали обхванатия от глад град Газа, след като Израел предприе мащабна офанзива там миналия месец с цел да го окупира. Стотици хиляди хора обаче остават в него – много от тях защото не могат да си позволят да го напуснат или защото са твърде слаби, за да предприемат пътуването към палатковите лагери на юг, пише БТА.

Най-малко 23 палестинци бяха убити през последните часове в анклава, съобщиха местните здравни власти, цитирани от ДПА, докато "Хамас" обмисля новото предложение на американския президент Доналд Тръмп, което има за цел да сложи край на войната и да върне всички израелски заложници, отвлечени по време на атаката на 7 октомври 2023 г. и оставащи в плен на радикалната групировка.