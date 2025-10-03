Как САЩ и Украйна могат да предефинират възпирането на дронове

Въпреки че войната между Русия и Украйна е конфликтът с най-интензивно използване на дронове през XXI век, последиците от тази реалност едва наскоро преминаха границите на конфликта. През август полски официални лица потвърдиха, че руски дронове са навлезли в тяхното въздушно пространство, преди да бъдат свалени близо до границата. По същото време летища в Дания и Норвегия бяха обект на предполагаеми атаки с дронове, които местни анализатори описаха като вероятно подкрепяни от Кремъл, пише за TNI Иван Саша Шийън, професор по публични и международни отношения и заместник-декан на Колежа по публични въпроси в Университета на Балтимор.

Тези инциденти не са изолирани провокации; те функционират като стрес тестове, които проучват отбранителните сили на НАТО срещу бързо развиваща се форма на война. С нарастващата тревога на западните военни лидери относно скоростта, с която се променя бойното поле на дроните, алиансът е изправен пред ясна необходимост: той трябва да интегрира военните иновации на Украйна в собствените си цикли на планиране и производство на отбраната.

Руската инвазия предизвика толкова дълбока трансформация в войната с дронове, че дори Съединените щати – с огромната си отбранителна индустрия и модерна армия – се мъчат да се адаптират. Вашингтон се отличава в производството на модерни изтребители, танкове и прецизни ракети. Когато обаче става въпрос за масово производство на евтини, еднократни системи в кратки срокове, Америка изостава. Американските войски също нямат боен опит в операции с дронове, какъвто украинските войници са били принудени да придобият.

Пентагонът признава тази разлика. През юли министърът на отбраната Пит Хегсет разпространи меморандум до висшите офицери, в който очертава план за ускоряване на въвеждането на дронове в американската армия. Оттогава американските войски започнаха да експериментират с 3D-отпечатани дронове и да се обучават на симулатори. Това са важни стъпки, но те подчертават и една трезва реалност: Америка се опитва да навакса.

За разлика от това, Украйна е създала динамична екосистема за разработване на дронове, която е едновременно устойчива и бързо развиваща се. Според украинското министерство на отбраната, повече от 95% от дроновете, разположени на фронтовата линия, са произведени в страната. Това, което прави тези системи особено ефективни, е бързият цикъл на иновации.

Докато процесът на закупуване на Пентагона може да отнеме години или дори десетилетия, украинските фирми често усъвършенстват проектите си за седмици, а понякога и за дни, благодарение на пряката обратна връзка от войниците на фронтовата линия. Тази обратна връзка гарантира, че новите модели са съобразени с реалностите на бойното поле, като електронно заглушаване, окопна война и оспорвано въздушно пространство. В много случаи украинските дронове вече превъзхождат западните търговски алтернативи именно защото са проектирани за война, а не за демонстрации в мирно време.

Един от най-ясните примери е разработването на дронове за нощни бойни действия от Украйна. Украинските нощни бомбардировачи, известни под общото име „Баба Яга“, се превърнаха в едни от най-страховитите оръжия на бойното поле. Тежките безпилотни летателни апарати като Kazhan („Прилеп“) на Reactive Drone съчетават ударна мощ с модулност и могат да пренасят артилерийски снаряди, танкови снаряди и мини, отговарящи на стандартите на НАТО.

За разлика от много западни дронове с търговско предназначение, Kazhan е специално създаден за бойни действия. Оборудван с двойна термична и дневна камера, дронът е оптимален както за нощно, така и за дневно използване. С радио, разработено в страната, и способност за бързо навигиране по предварително определени координати, Kazhan е изключително устойчив на системи за електронна война и е в състояние да изпълнява мисиите си дори при опити за заглушаване. Украински източници подчертават, че такива дронове се тестват непрекъснато в реални бойни условия – нещо, което западните системи рядко преминават преди да бъдат пуснати в употреба.

Тъй като Москва се приближава към пряка конфронтация с НАТО, алиансът трябва да признае, че отбранителният сектор на Украйна е стратегически актив сам по себе си. Бъдещето на войната е безпилотно, а изпитаната в битка изобретателност на Украйна е незаменима за подготовката на НАТО за това бъдеще. Конгресът вече отвори вратата. Законопроектът за отбрана на Комитета по въоръжените сили на Камарата на представителите и Сената на стойност 150 милиарда долара, който предвижда историческа инвестиция в дронове и безпилотни системи, представлява рядка възможност. Чрез създаването на съвместни предприятия между САЩ и Украйна Западът може да ускори интегрирането на най-модерни безпилотни летателни апарати в силите на НАТО, а също и да създаде устойчива производствена база, способна да изпревари Русия и да възпрепятства по-нататъшни агресии.

Войната в Украйна разкри както уязвимостите, така и възможностите на съвременния конфликт. Нашествията на руски дронове на територията на НАТО подчертават спешността на проблема, а темпото на иновациите в Украйна сочи към решението. Вече не става въпрос само за това да се поддържа Украйна в борбата – става въпрос за подготовката на Запада за войните на бъдещето. Съединените щати разполагат с ресурсите, Украйна има опит на бойното поле и заедно те имат възможност да предефинират възпиращия ефект в ерата на дроновете.

За да функционира това партньорство, Киев ще трябва да допълни своята военна гъвкавост с реформи в политиката. Бюрократичните пречки, които забавят чуждестранните инвестиции и сътрудничеството в отбранителния сектор, трябва да бъдат премахнати. Украйна вече е демонстрирала способността си да адаптира отбранителната си промишленост с изключителна бързина. Сега тя трябва да приложи същата спешност и в изготвянето на политиките си, така че нейната изобретателност на бойното поле да помогне за осигуряване на бъдещето на НАТО.