13 турци sa обвинени в трафик на оръжие в Северна Гърция

Оръжията са били пренасяни в чанти

04.10.2025 | 15:32 ч. 3
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Тринадесет турски граждани бяха обвинени в събота в трафик на огнестрелно оръжие, след като бяха арестувани в Северна Гърция с 147 незаконни огнестрелни оръжия, стотици патрони и други части за оръжия, съобщиха властите, цитирани от „Катимерини”.

Групата – седем мъже и шест жени – се яви пред местния прокурор в Александруполи и беше препратена към магистрат, от когото получи дата за изслушване следващата седмица. Те остават в ареста в очакване на по-нататъшни съдебни процедури.

Полицията съобщи, че заподозрените са били задържани в района на Суфли в Еврос, близо до турската граница, след операция на Дирекцията за организирана престъпност на гръцката полиция, която според информациите е разполагала с предварителна информация за техните движения.

Оръжията са били пренасяни в чанти, след като групата е преминала в Гърция през река Еврос. Властите смятат, че оръжията са били предназначени за престъпна мрежа, действаща както в Гърция, така и извън нея.

Заподозрените са заявили пред разследващите, че са получили указания да доставят пратката на лице, чиято самоличност не са знаели.

трафик на оръжие Гърция турци арест полиция
