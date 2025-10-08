IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 5

След инцидент в промишлен завод: Газов облак се издигна над Майнашаф, може да е токсичен

Властите призоват местните жителите да останат в домовете си

08.10.2025 | 03:00 ч. 0
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

В германския град Майнашаф е в ход мащабна аварийна операция, след като в резултат на инцидент в промишлен завод се е образувал газов облак, съобщиха тази вечер местните власти, предаде ДПА.

Облакът се носи към близкия град Ашафенбург, което накара властите да призоват местните жителите да останат в домовете си и да приберат всички, които са навън.

Германската Федерална служба за гражданска защита съобщи, че газовият облак може да е токсичен.

Местните жители бяха помолени да помогнат на децата и уязвимите хора, да подслонят тези, които са изложени на риск, и да следват указанията на полицията и пожарната служба.

Властите препоръчаха също така прозорците и вратите да се държат затворени и да се изключат вентилационните и климатичните системи.

Причината за инцидента в завода и пълният мащаб на аварията все още неясни.

Майнашаф и Ашафенбург са съседни градове, разположени на няколко километра един от друг, а големият германски град Франкфурт се намира на северозапад.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

облак завод авария токсичен
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem