Тайните разходи за оръжия на Украйна

Украйна е изградила отбранителна индустрия, произвеждайки хиляди артилерийски снаряди, бронирани машини и дронове в зашеметяващ набор от модели и възможности. Това се разглежда като ключов успех в борбата с руската инвазия, пише NYT.

Но тъй като милиарди долари се насочват от украинската армия към местните производители на оръжие, с финансова помощ от европейски донори, голяма част от разходите са обвити в тайна по време на война. Това тревожи анализатори и активисти, които казват, че Украйна е постигнала малък напредък в овладяването на дългата история на корупция във военните поръчки.

Един от фокусите на безпокойство за правителствените одитори, проверяващи военните разходи, е многократното възлагане от Киев, без обяснение, на договори на компании, които са направили по-високи оферти от конкурентите си. Вътрешни правителствени одити, прегледани от The New York Times, показват десетки такива договори, подписани за период от малко повече от година, както и случаи на закъснели или непълни доставки и предплащания за оръжия, които никога не са пристигнали.

Само по себе си възлагането на договори на по-високи оферти не е признак за корупция или предотвратимо преразходване. Но одитите илюстрират предизвикателство за Украйна, тъй като тя се отказва от зависимостта от дарения на боеприпаси и оръжия от съюзници, предвид непостоянната подкрепа от администрацията на Тръмп и ограничените европейски военни възможности. Вместо това, страната се насочва към вътрешно производство и международни пазари на оръжие, включително в сделки, частично финансирани от европейски държави по няколко програми.

Киев вече е самодостатъчен за близо 60% от въоръженията си, заяви миналия месец президентът на Украйна Володимир Зеленски. Фабриките в страната произвеждат смъртоносни дронове, наземни роботи и набор от конвенционални гаубици, бронирани машини и други оръжия. Украйна е адаптирала и евтини потребителски дронове за мисии, спестявайки огромни суми пари.

Произведените в страната оръжия ще се превърнат в основата на бъдещата сигурност на Украйна, каза г-н Зеленски, включително като възпиращ фактор за запазване на мира след края на боевете. Бивши служители и анализатори казват, че прилагането на тази стратегия обаче изисква преодоляване на дългата история на корупция в украинските военни поръчки.

Правителствените одитори, които са проверили покупките, направени от Агенцията за обществени поръчки в областта на отбраната на Украйна от началото на 2024 г. до март тази година, не са повдигнали обвинения в кражба или присвояване, въпреки че са препратили някои договори към правоохранителните органи за оценка.

Но техният 465-страничен преглед установи, че десетки договори за артилерийски снаряди, дронове и други оръжия не са били възложени на най-ниския оферент. Разликата между ниските оферти и договорите, действително възложени от агенцията за обществени поръчки, е била най-малко 5,4 милиарда гривни или 129 милиона долара, показват одитите.

„Те преплащат по неизвестни причини и без оправдание“, каза Тамерлан Вахабов, бивш съветник на агенцията, клон на Министерството на отбраната. На фона на военните суматохи, каза той, „липсва политическа воля да се направи по правилния начин“.

Понякога по-ниските оферти се отхвърлят с правдоподобни обяснения, каза Олена Трегуб, изпълнителен директор на Независимата комисия за борба с корупцията, украинска неправителствена група. „Това оправдание може да е вярно или може да е корупция“, каза тя.

В изявление директорът на агенцията за обществени поръчки Арсен Жумадилов заяви, че понякога по-ниските оферти са били отхвърляни, защото „може да не отговарят на изискваните стандарти за качество, срокове за доставка, условия за плащане или други съществени критерии“.

Агенцията наскоро е преразгледала практиките си за сключване на договори, за да гарантира справедливост, каза той. Той заяви, че миналата година е започнала постепенно да премахва договорите с посреднически компании, които са получавали надценка върху продажбите.

След пълномащабното нахлуване на Русия през 2022 г., украинската армия получи оръжие и боеприпаси от два източника. Западните страни дариха военно оборудване в натура, като танкове „Ейбрамс“ и гаубици M777. Отделно Министерството на отбраната закупи оръжие от някога силната украинска вътрешна промишленост и от международните оръжейни пазари.

Правителството създаде агенцията за обществени поръчки като независим клон на Министерството на отбраната през 2023 г., след като украинските медии съобщиха за поредица от съмнителни разходи, включително огромни надплащания за яйца за войнишки дажби и за зимни палта. Тези разкрития доведоха до оставката на министъра на отбраната Олексий Резников.

Проблеми възникнаха и в новата агенция. Двама директори бяха уволнени по обвинения в неефективно управление.

По-голямата част от бюджета на агенцията за обществени поръчки, който е приблизително 10 милиарда долара тази година, се финансира от украински данъчни приходи, въпреки че тя е започнала да получава европейски субсидии. По програма, стартирана от Дания, европейските страни обещаха над 1,6 милиарда долара за Украйна, за да купува оръжия от собствената си промишленост.

Украйна купува оръжия от преди това бездействащи съветски фабрики за оръжия, които някога са произвеждали междуконтинентални балистични ракети, танкове, самолети и друго оборудване, както и от стотици украински стартиращи компании в областта на отбранителните технологии.

Поне до миналата година голяма част от покупките са били осъществявани чрез търговци на оръжие, повечето от които са получавали надценка от 3% върху продажбите, установи отделен одит на покупките до юли миналата година. Според този одит агенцията за обществени поръчки е включвала такива посредници в 83% от договорите си, вместо да купува директно от доставчици.

Търговците на оръжие се утвърдиха в системата за обществени поръчки за отбрана на Украйна рано след руската инвазия. В рамките на около два месеца Украйна изчерпа запасите си от артилерийски боеприпаси, изключителна уязвимост, която по това време беше пазена в тайна. В отчаяние тя помоли търговци на оръжие, които преди това бяха изнесли оръжия, да изкупят обратно част от тях.

Дилърите , наричани специални експортни компании, в продължение на години продаваха украинско оръжие на разкъсвани от война африкански и близкоизточни държави. През 2022 г. те се насочиха към внос от тези държави, а след това разшириха ролята си до посредничество при сделки за Агенцията за обществени поръчки в областта на отбраната с украински производители.

Украйна е в разгара на военновременен експеримент за закупуване на оръжие не от няколко големи, утвърдени доставчици на отбранителни услуги, а от хаотичен вихър от над 2000 доставчици на оръжие, повечето от които стартиращи компании в областта на отбранителните технологии, а други - малки работилници в мазета.

Някои от тези компании са постигнали впечатляващи успехи. Флотилия от дронове е потопила около една трета от някога прославения Черноморски флот на Русия.

Но от 35-те вида надводни или подводни дронове, произведени от 26 компании в Украйна, само три модела реално са потопили руски кораби, според Александър Камишин, съветник на президента по въпросите на отбранителната промишленост.

Одитите са проследили множество договори, довели до закъснели или непълни доставки, както и случаи, в които са били извършвани предплащания, но компаниите не са доставяли оръжия. Те са установили договори, подписани с компании, без да се е полагало първо усилие да се провери дали победителите действително разполагат с производствени площадки, като например подходящи работилници в мазета.