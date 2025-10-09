Руски компани пускат работници в неплатен отпуск, военната икономика е в застой

От железопътни линии и автомобили до метали, въглища, диаманти и цимент, някои от най-големите руски индустриални компании изпращат служители в неплатен отпуск или съкращават персонал, тъй като военната икономика се забавя, вътрешното търсене спира, а износът пресъхва.

Усилията за намаляване на разходите за труд показват напрежението върху руската икономика, тъй като президентът Владимир Путин и воденият от САЩ военен алианс НАТО се сблъскват в Украйна, най-смъртоносния конфликт в Европа след Втората световна война.

Cemros, най-големият производител на цимент в Русия, премина на 4-дневна работна седмица до края на годината, за да запази персонала си на фона на рязък спад в строителната индустрия и увеличение на вноса на цимент.

Кошкин заяви, че увеличеният внос от страни, включително Китай, Иран и Беларус, съчетан със спад в строежа на нови къщи, е ограничил търсенето на цимент. Cemros очаква Русия да консумира по-малко от 60 милиона тона цимент тази година, цифра, наблюдавана за последно по време на пандемията от COVID.

Натискът за намаляване на разходите за заплати показва как конфликтът в Украйна и западните санкции се отразяват на корпоративна Русия и на работниците в нейните предприятия за тежка промишленост, много от които са основани по време на индустриализацията на Съветска Русия от Йосиф Сталин през 30-те години на миналия век.

Руските министерства на труда и промишлеността не отговориха на исканията за коментар относно констатациите на Ройтерс. През януари информационната агенция съобщи , че Путин е станал все по-загрижен за нарушенията в руската икономика, включително въздействието на високите лихвени проценти върху невоенните сектори.

Руският Център за макроикономически анализ и краткосрочно прогнозиране - влиятелна изследователска организация с нестопанска цел - заяви, че секторите на икономиката, които не са свързани с военните, са се свили с 5,4% от началото на годината. Центърът прогнозира значително забавяне на растежа на БВП до 0,7%-1,0% тази година.

По време на първите два мандата на Путин като президент от 2000 до 2008 г., руската икономика скочи до 1,7 трилиона долара от по-малко от 200 милиарда долара през 1999 г.

Но номиналният БВП на Русия сега е 2,2 трилиона долара, което е приблизително на същото ниво, както през 2013 г., годината преди Русия да анексира Крим.

През 2022 г., годината, в която Путин нареди да бъдат вкарани войски в Украйна, икономиката се сви с 1,4%, но след това надмина средното ниво за групата от Г-7 от водещи индустриални държави, като нарасна с 4,1% през 2023 г. и 4,3% през 2024 г. Прогнозата на министерството на икономиката е, че растежът тази година ще падне до едва 1,0%.

На фона на стегнатия пазар на труда, безработицата е спаднала до рекордно ниско ниво от 2,1% от работната сила, според държавната статистика.

Путин публично отхвърли предупрежденията на висши банкери, че руската икономика е в стагнация . Той казва, че правителството забавя икономиката, за да контролира инфлацията - прогнозирана на 6,8% тази година.

Китайски внос, високи ставки, санкции

Компаниите се борят с нарастващ списък от проблеми, вариращи от високи лихвени проценти и силна рубла, спадащо вътрешно търсене, слаби експортни пазари поради санкции и евтин китайски внос, според икономисти.

Руските железници, които имат 700 000 служители, са поискали от служителите в централния си офис да вземат три допълнителни почивни дни на месец за своя сметка, в допълнение към обичайните празници и неработни дни, съобщиха уизточници, пожелали анонимност, пред Ройтерс.

Дълго време смятана за огледало на руската икономика - особено на износа на суровини - приходите на компанията намаляват, тъй като доставките на въглища, метали и петрол намаляват, казаха икономисти. Руските железници отказаха коментар.

Горкиевският автомобилен завод (ГАЗ), водещ производител на микробуси, в който работят най-малко 20 000 души, премина на 4-дневна работна седмица през август, както и производителят на камиони Камаз с около 30 000 служители.

Алроса, най-големият производител на необработени диаманти в света, намали с 10% щатните си заплати за всички нива на персонала, които не са пряко ангажирани с добива, отчасти чрез съкращаване на работната седмица. Компанията също така спря дейността си в по-малко печеливши находища през пролетта и лятото. Алроса заяви пред Ройтерс, че се е стремила да сведе до минимум съкращенията, но не уточни колко служители са били освободени.

В заводите в металургичната, минната, дърводобивната и въгледобивната промишленост е имало съкращения на работната седмица, персонала или производството, според източници от индустрията и изявления на компаниите.

„Свеза“, една от водещите руски компании за дървен материал и хартия, затвори миналия месец завод за шперплат в Тюмен, сибирски град на 1700 км източно от Москва, поради рязък спад в търсенето на мебели, съобщи регионалният прокурор. Над 300 души загубиха работата си.

Признаци на стрес се появяват в руската държавна статистика.

Просрочените задължения по заплати в Русия към края на август възлизат на 1,64 милиарда рубли, което е увеличение с 1,15 милиарда рубли, или 3,3 пъти, в сравнение със същия период на миналата година.

Географията на руската тежка промишленост - често доминиращият работодател в градовете и населените места в европейска Русия и Урал - означава, че намаляването на заплатите може да окаже значително влияние върху регионалния просперитет.

В предишни спадове Русия е спасявала големи работодатели, за да спре недоволството в много от индустриалните градове, които често разчитат на едно голямо предприятие.

Руските железници и производителите на автомобили в страната получиха държавна подкрепа по време на световната криза от 2008-2009 г., за да избегнат масови съкращения. През 2022 г. Русия нареди на автомобилните заводи да пускат в неплатен отпуск, а не да уволняват служители.

Настоящите икономически напрежения вече принудиха правителството да се намеси в цялата икономика, от производителите на обувки до въглищата и металургията, предлагайки отстъпки за железопътния транспорт, отсрочване на данъци и целенасочена държавна подкрепа.

Според руски официални лица, въгледобивният сектор, в който работят около 150 000 души, е силно засегнат от спада на износа.

През април вицепремиерът Александър Новак заяви пред Путин , че финансовото състояние на сектора се влошава, като 30 предприятия - с около 15 000 служители и производство на около 30 милиона метрични тона годишно - са изложени на риск от фалит.

В Кузнецкия басейн в Сибир, или Кузбас, където се намират едни от най-големите находища на въглища в света, местните власти заявиха през септември, че 18 от 151 предприятия са били затворени.

Александър Котов, партньор в руската консултантска агенция NEFT Research, заяви пред Ройтерс, че 19 000 работници във въгледобивната промишленост са били съкратени през първата половина на 2025 г.

Мечел една от най-големите въгледобивни компании в Русия, отчете влошаване на загубите през август и заяви, че е спряла производството в една от мините си и е съкратила операции, които не са реализирали печалба.

Източник, запознат с индустрията, заяви пред Ройтерс, пожелал анонимност, че Мечел е съкратил персонала си това лято. Мечел отказа коментар.

Владимир, миньор в Кузбас, каза пред Ройтерс, че заплатата му е била намалена.

„Сега съм на по-висока позиция, но печеля по-малко, отколкото преди на по-ниска“, каза миньорът, който отказа да назове второто си име.

Стоманодобивната промишленост под напрежение

В огромната руска стоманодобивна промишленост също има признаци на проблеми. Русия обмисля мораториум върху фалитите в металургичната промишленост и редица други мерки, според протокол от заседанието на правителствената Комисия за финансова стабилност на 28 август.

Русия е петият по големина производител на стомана в света, с производство от около 71 милиона тона през 2024 г.

„В металургичната промишленост се наблюдава тихо съкращение“, каза източник, близък до индустрията, като обвини високите лихвени проценти, силната рубла и слабото търсене у дома и в чужбина.

Въпреки че индустрията все още не е преминала към четиридневна работна седмица, източникът каза, че почти всички металообработващи заводи съкращават спомагателен персонал.