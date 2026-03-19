УниКредит дава начало на второто издание на ESG обучителната си програма си програма Skills for Transition

• Студенти и млади специалисти от България вече могат да кандидатстват в две образователни направления – магистърска програма и международен обучителен лагер;

• И двете програми се провеждат онлайн и са безплатни за участниците

Млади хора от България вече могат да кандидатстват за второто издание на международната ESG програма Skills for Transition на УниКредит, която предлага образователни възможности – едногодишна магистърска програма (Master) и четиримесечен международен Bootcamp. Програмата е изцяло финансирана от УниКредит като част от дългосрочния ангажимент на групата към справедливия и устойчив преход към нисковъглеродна икономика и към развитието на уменията, необходими за бъдещия пазар на труда.

Новото издание на Skills for Transition значително разширява своя обхват – студентският поток вече включва 12 европейски държави, като България отново е сред тях.

Инициативата, реализирана съвместно с POLIMI Graduate School of Management към Politecnico di Milano и цели да подготви ново поколение специалисти за икономиката на зеления преход и индустриите с нулеви нетни емисии.

• Практически умения за икономиката на бъдещето

Обученията комбинират академични знания, работа по реални бизнес казуси и директно взаимодействие с представители на индустрията. Целта е участниците да развият практически умения за работа в ключови сектори на зеления преход – енергетика, производство, устойчиви градове и индустрии с нулеви емисии.

Програмата надгражда резултатите от първото си издание, в рамките на което са реализирани над 60 000 часа обучение за студенти, служители и млади хора извън образователната и трудовата система. Инициативата получи и международно признание, включително Best Partnership Award на AMBA и BGA Awards за сътрудничеството между UniCredit и POLIMI.

„Образованието е един от най-мощните двигатели за по-справедливо и устойчиво бъдеще. Докато европейските икономики се движат към Net Zero, чрез второто издание на Skills for Transition разширяваме програмата, за да дадем на повече млади хора достъп до знания и възможности за професионално развитие“, коментира Фиона Мелроуз, директор „Стратегия и ESG“ на УниКредит.

„Skills for Transition е програма, която подготвя новото поколение лидери и иноватори за предизвикателствата на зеления преход. Разширяването ѝ ще засили положителното ѝ въздействие в цяла Европа“, каза Федерико Фратини, декан на POLIMI Graduate School of Management и научен директор на програмата.

• Как да кандидатствате

Кандидатурите за Skills for Transition вече са отворени.

Желаещите могат да кандидатстват в двете направления – Master или Bootcamp – като подадат мотивационно писмо, автобиография и необходимите документи. Подборът ще бъде финализиран до 10 юли 2026 г.

Кандидатурите вече са отворени за програмата, която ще започне през септември 2026 г. Повече информация може да научите тук.