Местни избори: ВМРО-ДПМНЕ с най-много кметове, води в Скопие

Според първичните неофициални резултати от местните избори в Република Северна Македония, при обработени 93,65 процента от протоколите, ВМРО-ДПМНЕ влиза във втория тур на изборите за кмет или още на първия тур е с избран кмет в 53 от 80-те общини в страната, коалиционният партньор в управлението, коалицията от албански партии ВЛЕН – в 9 общини, опозиционният СДСМ – в 8, Националният алианс за интеграция, воден от ДСИ – в 5 общини.

При 86.86 процента обработени протоколи в Скопие, където са гласували 48.46 процента от вписаните в избирателните списъци избиратели, на балотаж отиват кандидатът за кмет, издигнат от ВМРО-ДПМНЕ Орце Георгиевски, за когото са гласували 77 858 гласоподаватели и кандидатът на опозиционната партия Левица Амар Мецинович, за когото са гласували 26 119 гласоподаватели. Кандидатът за кмет на СДСМ и единствена жена в надпреварата за кмет на Скопие, Кая Шукова, е с четвърти резултат, а повече гласове от нея има кандидатът на ВЛЕН, стана ясно от представените от председателя на Държавната избирателна комисия Борис Кондарко данни на последната пресконференция на комисията малко повече от час след полунощ.

Държавната избирателна комисия представи резултатите за всеки един от кандидатите за кмет и общински съветници за всяка една от 80-те общини, в които на 19 октомври се произведоха избори за местна власт в Северна Македония. Изборите ще се повторят в три общини поради недостатъчна избирателна активност от 33.33 процента от вписаните в избирателните списъци. В Маврово и Ростуша избирателната активност е 30,31 процента, във Врабчище - 25,18 процента, а в Център Жупа - 21,49 процента.

Балотажите в общините, където няма избран кандидат за кмет ще се произведат на 2 ноември.