Румънската евродепутатка Диана Шошоака успя отново да попадне в международния център на вниманието, след като беше в Москва на събитие, на което присъстваше и Владимир Путин. Ако официалната пропаганда на Кремъл ѝ даде терен за разпространение на конспиративните си теории, киевската преса не беше толкова благосклонна към румънката, след като тя заяви, че ще "счупи краката на Володимир Зеленски".

Шошоака е признат говорител на руската пропаганда в Румъния. Това се вижда от безбройните ѝ посещения в руското посолство в Букурещ или дори от позициите, които заема публично.

Този път Шошоака направи истински фестивал на конспиративните теории по време на посещението си в Москва, където произнесе реч, идентична с тази на Кремъл по отношение на Европейския съюз, Украйна или ваксинацията. Путинската преса й даде ефирно време с рядко срещана щедрост. Така Шошоака проведе диалог с пропагандист на RT, който продължи повече от половин час.

Лидерът на SOS не остана незабелязан от киевската преса след скандалните си изявления. Държавната информационна агенция в Киев публикува материал със заглавие: "Скандалната крайнодясна евродепутатка от Румъния Диана Шошоака отново се озова в центъра на международен скандал".

Свързани статии Скандал в ЕП: Депутатка от Румъния си сложи наморник и вдигна икона срещу Фон дер Лайен

Тя се похвали, че през 2023 г. е попречила на украинския президент Володимир Зеленски да говори в румънския парламент, а сега публично заплаши да "му счупи краката".

Скандалната фигура направи това съобщение на страницата си във Facebook, докато беше в Москва.

Друго престижно издание от Киев писа подробно за изявленията на евродепутатката.

"Тя повтори поредица от неверни твърдения за предполагаемото потисничество на румънското малцинство в Украйна, обвинявайки Киев в „забрана на православието“ и „потискане на езика“. Срещата, според нея, е завършила с аплодисменти – политикът дори каза, че младите участници „оцениха силата на речта и дълбочината на нейното християнско и националистическо послание".

Припомняме, че СБУ забрани влизането в Украйна на ръководителя на партията „SOS Румъния“ Диана Йованович Шошоака за три години.

"Службата за сигурност забрани влизането в Украйна за три години на ръководителя на проруската партия SOS Румъния Диана Йованович-Шошоака, която подкрепя войната на Русия срещу Украйна“, се казва в изявлението.