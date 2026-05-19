IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 3

Гърция "управлява" моретата с търговски флот за 134 млрд. долара

Гърция надминава Китай с 21 млрд. долара по отношение на стойността на притежаваните танкери

19.05.2026 | 03:00 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Гърция "управлява" моретата с търговски флот на стойност 134 милиарда долара, съобщава електронното издание "Ню мъни", позовавайки се на информация на специализирания бюлетин Gosships Intelligence, който анализира и обобщава данни за сектора на транспорт на петрол, морска търговия и стокови пазари.

При население от 10,3 милиона души, което съответства на 0,13 на сто от световното население, гръцки граждани са собственици на търговски кораби и танкери на обща стойност, съответстваща на 44 на сто от годишния БВП на страната, сочат данните на Gosships Intelligence.

Заради големия си дял в морския транспорт решенията на гръцките корабособственици оказват влияние върху международните потоци на петрол и природен газ, се отбелязва още в статията.

Гръцка собственост са танкери на стойност 77 милиарда долара, а плавателните съдове за транспортиране на втечнен газ са на обща стойност 31 милиарда долара.

Гърция надминава Китай с 21 милиарда долара по отношение на стойността на притежаваните танкери.    

Морският транспорт не е само основен стълб на икономиката, но и стълб на международното влияние на страната, посочва "Ню мъни".      
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Гърция нтърговски флот корабособственици
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem