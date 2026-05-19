Путин назначава нов ръководител на правата на човека, защо това предизвиква спорове?

Русия назначи за свой нов омбудсман по правата на човека жена, обвинена в съучастие в отвличането на украинско бебе за осиновяване от съюзник на президента Путин. 37-годишната Яна Лантратова е била част от операцията, проведена през 2022 г., за незаконното прехвърляне на две украински деца от окупирания от Русия Херсон в източна Украйна към Москва. Международният наказателен съд в Хага повдигна обвинение срещу Путин и неговата комисарка по въпросите на децата, Мария Лвова-Белова, през 2023 г. за масовото отвличане на украински деца, пише за The Times. Лантратова, депутат в Държавната дума от контролираната от Кремъл партия "Справедлива Русия", е сред лицата, за които се твърди, че са участвали в прехвърлянето на непълнолетни от контролираните от Русия райони на Украйна към Русия.

СБУ, службата за сигурност на Украйна, твърди, че по време на окупацията на Херсон през 2022 г. Лантратова и Ина Варламова, съпругата на Сергей Миронов, лидер на "Справедлива Русия", насилствено са отвели в Русия 10-месечно момиченце и 2-годишно момченце от детски дом. Ина Варламова и съпругът ѝ, Сергей Миронов, лидер на партията "Справедлива Русия" Момиченцето, Маргарита Прокопенко, се лекуваше от бронхит в болница. Лекарят, който се грижеше за нея, по-късно заяви, че е бил изненадан от решението да се премести бебето в Москва.

73-годишният Миронов и 58-годишната Варламова осиновиха Прокопенко и промениха името ѝ на Марина Миронова, според документи, с които се запознаха журналисти. Мястото ѝ на раждане беше регистрирано в руско удостоверение за раждане като Подолск, град близо до Москва. Маргарита Прокопенко е била осиновена от Миронов и съпругата му, които я преименуваха на Марина Миронова Украйна заяви, че почти 20 000 деца са били незаконно изпратени в Русия и Беларус.

Комисия на ООН заяви през март, че досега е идентифицирала 1205 случая на деца,

които са били отведени от украински територии от Москва през 2022 г. До 80% от тях не са върнати и много родители и настойници не знаят къде са децата им, което представлява престъпление срещу човечеството. Повечето от непълнолетните са живели в отцепилите се Донецка и Луганска народни републики визточна Украйна. Те са били изпратени в институции или при семейства и са получили руско гражданство.

Путин заяви, че децата са били "спасени" от зона на военни действия. Мария Лвова-Белова, руският комисар по въпросите на децата, пристига в Москва с 125 младежи от Донецката народна република на борда на самолет на Министерството на отбраната през септември 2022 г. Лантратова, бивша студентка по журналистика, която за кратко е работила за MTV Русия, стана известна чрез "Младата гвардия" на пропутинската партия "Единна Русия". Като активистка тя придоби известност през 2011 г., когато деца от сиропиталище твърдяха, че тя им е предложила да действат като "примамка" за залавяне на педофили.

Момче разказа пред "Радио Свобода" как, с знанието на Лантратова, се е срещнал с педофил в колата му и тайно го е записал, докато той разказвал за изнасилвания, които е извършил. Лантратова отрече всякакво участие. Тя не е коментирала твърденията за отвличане. Кариерата ѝ подсказва консервативен подход към правата на човека. През 2022 г. тя поведе законодателни промени за разширяване на забраната от 2013 г. за "ЛГБТ пропаганда" сред непълнолетни към всички възрастови групи. Путин подписа поправките като закон през декември същата година.

През 2024 г. Лантратова стои зад законодателство за забрана на всякаква пропаганда на идеята за "бездетност",

като заяви, че това е "радикално движение", което насърчава егоизма и подкопава демографската структура на страната. Тя също така се е изказала против движението "фъри", в което деца имитират животни, и заяви, че героите в западни филми като Шрек, Гринч и Корпорация "Чудовища" са вредни за младежите, защото "имат както физически, така и личностни недостатъци".

Нейният предшественик на поста омбудсман беше 70-годишната Татяна Москалкова, бивш генерал-майор от полицията, която изкара два петгодишни мандата и участва в организирането на размени на затворници между Москва и Киев. Назначен от парламента, омбудсманът по правата на човека отговаря за разглеждането на жалби за злоупотреби и разследването им, въпреки че критиците твърдят, че службата е идеологически съобразена с предразсъдъците на Кремъл.

Миронов е дългогодишен и лоялен поддръжник на Путин, който някога се кандидатира "срещу" бившия офицер от КГБ за президентския пост, като заяви:

"Когато лидер, на когото се има доверие, влиза в битка, той не трябва да бъде оставен сам."

През 2023 г. в отговор на новинарски репортаж за предполагаемото отвличане на Прокопенко той заяви, че това е "фалшива новина от украинските тайни служби и техните западни кукловоди".

Съдбата на Иля Ващенко, двугодишното момче, отведено в Москва, е неясна. Доклад от 2024 г. предполага, че семейство Миронов е осиновило и момче от Херсон, но самоличността му не е известна. Прокопенко има официален настойник в Украйна, който иска момичето да бъде върнато, съобщава се. Още 46 деца от същия детски дом са били отведени в окупирания от Русия Крим. Херсон беше освободен от украинските войски през ноември 2022 г.