Срещата между руски и американски дипломати отложена за неопределено време?

Срещата между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио, която се планираше през последните няколко дни, е отложена за неопределено време, съобщи CNN, позовавайки се на свои източници в Белия дом.

Според телевизионния канал, цитиран от руската агенция ТАСС, планираната среща е отложена засега. CNN обаче отбеляза, че не е ясно защо срещата няма да се проведе тази седмица.

В понеделник руският зам.-министър на външните работи Сергей Рябков заяви, че не е постигнато споразумение за времето и мястото на срещата между висшите дипломати на двете страни и че всичко все още се обмисля.

Според източници на CNN Лавров и Рубио не са съгласни как да се разреши украинският конфликт мирно. Освен това CNN добавя, че все още не е ясно как ще се отрази отлагането на срещата им за неопределено време върху разговорите между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп в Будапеща.

След телефонен разговор между висшите дипломати, CNN отбеляза, че американски представители са заключили, че позицията на Русия по отношение на Украйна не се е променила. Към този момент е малко вероятно Рубио да препоръча среща между Путин и Тръмп следващата седмица. Въпреки това, той и Лавров може да разговарят отново по телефона тази седмица.

Руското външно министерство по-рано заяви, че Лавров и Рубио са обсъдили потенциални конкретни стъпки за прилагане на договореностите, постигнати по време на телефонния разговор на Путин с Тръмп на 16 октомври.

След разговора си с Путин Тръмп заяви, че са се споразумели да се срещнат скоро в Будапеща. Помощникът на Кремъл Юрий Ушаков отбеляза, че Москва и Вашингтон незабавно ще започнат подготовка за нова среща между лидерите, която може да се проведе в унгарската столица.