Банди вербуват българи за продажба на дрога на Острова

Английски съдия: Има бум на млади наркодилъри от България

23.10.2025 | 09:53 ч. 2
Кадър: Нова телевизия

Английски съдия предупреди, че млади българи вероятно са вербувани от банди за продажба на наркотици на Острова. 

Съдия Джеймс Адкин от Наказателния съд в Труро коментира темата, след като осъди 20-годишния Йордан Янакиев на 22 месеца лишаване от свобода. Той заяви, че това е третият българин, когото праща зад решетките през последните седмици за продажба на кокаин в Нюкий - един от най-известните английски курорти за сърф, предаде кореспондентът на Нова телевизия.

Янакиев е бил спасител по родното Черноморие. Само преди няколко месеца пристигнал в Обединеното кралство. Бил заловен с 18 опаковки кокаин. Според защитата му той отишъл на Острова, за да сърфира, но попаднал на неподходящи хора. Янакиев ще бъде депортиран у нас.

Другите двама, осъдени от съдия Адкин, са 21-годишният Мартин Михайлов и 25-годишният Венцислав Чавдаров. Първият излежава присъда от 30 месеца затвор, а вторият – 2 години. Според съда Чавдаров умишлено наемал млади и неосъждани българи, за да може след евентуалното им залавяне да лежат по-кратко в затвора.

Тагове:

Великобритания прдажба на наркотици млади българи
