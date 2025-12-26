IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Три жени бяха наръгани в парижкото метро, има задържан

Мъжът е идентифициран, благодарение на видеонаблюдението

26.12.2025 | 21:45 ч. 33
Три жени бяха наръгани в парижкото метро от неизвестен нападател, който е избягал, съобщи за АФП операторът на обществения транспорт в Париж (RATP). Задържан е заподозреният за нападенията.

Мъжът е бил задържан в късния следобеда, съобщи прокуратурата в Париж.

Около 16:00 часа мъж „нападна с нож три жени в метрото на линия 3, последователно на станциите République, Arts et Métiers и Opéra“, обясни прокуратурата пред АФП.

Той е бил идентифициран, „благодарение на кадри от видеонаблюдение“: „използването на геолокацията на мобилния му телефон е позволило арестуването му в края на следобеда във Val d'Oise“, уточни същият източник. | БГНЕС

