Три жени бяха наръгани в парижкото метро, има задържан

Три жени бяха наръгани в парижкото метро от неизвестен нападател, който е избягал, съобщи за АФП операторът на обществения транспорт в Париж (RATP). Задържан е заподозреният за нападенията.

Мъжът е бил задържан в късния следобеда, съобщи прокуратурата в Париж.

Около 16:00 часа мъж „нападна с нож три жени в метрото на линия 3, последователно на станциите République, Arts et Métiers и Opéra“, обясни прокуратурата пред АФП.

Той е бил идентифициран, „благодарение на кадри от видеонаблюдение“: „използването на геолокацията на мобилния му телефон е позволило арестуването му в края на следобеда във Val d'Oise“, уточни същият източник. | БГНЕС