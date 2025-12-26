Четирима туристи са загинали от лавина в Гърция

Четирима туристи са загинали при лавина в планината Вардусия, в област Фокида, в централна Гърция, съобщиха местните власти.

Трима от загиналите бяха обявени за изчезнали късно в четвъртък, след като поели по маршрут от село Атанасиос Диакос към връх Коракас, издигащ се на 2495 метра. Близките им разказаха пред държавната телевизия ЕРТ, че опитите за връзка по телефона са били неуспешни заради липса на обхват. Четвъртата жертва е жена на около 35 години, която е била партньорка на един от мъжете.

Издирвателната операция започна рано в петък с участието на спасителни екипи, дронове и обучени кучета. Телата са били открити в близост до следи, оставени от туристите.

Двама от мъжете са били опитни планинари, но теренът е изключително труден и опасен, особено при лоши метеорологични условия. Спасителите са се надявали, че групата е успяла да намери подслон от екстремното време. | БГНЕС