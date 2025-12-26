Хром, мат, блясък и много нежност – актуалните тенденции в маникюра през 2025

2025 беше година на контрасти, както в модните тенденции, така и в грима, прическите и маникюра.

През изминалите дванадесет месеца се преплитаха множество различни стилове, обединени от нарастващото желание за по-изчистени линии и по-женствен маникюр.

За разлика от предишни години, когато правехме всеки нокът в различен цвят с декорации почти навсякъде, през 2025 залагахме повече на класиката, по-неутралните тонове и по-нежните минималистични декорации.

Вдъхновени от маникюра на Меган Маркъл, късите нокти бяха абсолютен хит. Сред дамите, чиито нокти диктуваха тенденциите, бяха Хейли Бийбър, Хилария Болдуин и Джиджи Хадид.

В края на 2025 нека разгледаме актуалните тенденции в маникюра, които носехме с голямо удоволствие през годината.

Актуалните тенденции в маникюра през 2025

Маникюр кадифено стъкло

Тази луксозна текстурирана тенденция с лъскав и блестящ оттенък се превърна в истински хит през сезон есен-зима.

Ефектът „стъклени нокти“ с кадифен блясък позволява различни стилове, цветове и интерпретации – от мрачно тъмносиньо, през черно, червено, нюд, масленозелено и дори омбре маникюр.

Маникюр „желиран хром“

Маникюрът „желиран хром“ (или jelly chrome) буквално превзе тенденциите за есен-зима. Този сладък момичешки маникюр е комбинация от две от най-популярните тенденции в последните години – прозрачния желе ефект и огледалния хром.

Източник: Tialoto.bg