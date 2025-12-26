В РСМ одобриха изграждането на жп тунел с България

Парламентарната комисия по външна политика и външна търговия на Северна Македония днес единодушно прие предложението за закон за ратификация на Договора между правителството на Република Северна Македония и правителството на Република България, свързан с подготовката, изграждането и експлоатацията на трансграничния железопътен тунел, предава БГНЕС. Законопроектът беше внесен за разглеждане и приемане от пленарната зала на парламента.

Директорът в Министерството на външните работи и външната търговия Крум Ефремов обясни, че договорът урежда техническите, финансовите и организационните въпроси, свързани с подготовката, строителството и функционирането на железопътния тунел, който ще свързва двете държави.

"Изграждането на тази инфраструктура трябва да отговаря и на изискванията на ЕС и НАТО за подобен тип обекти, особено по отношение на стандартите и техническите спецификации на трансевропейската транспортна мрежа. Договорът ще създаде и положителни политически и икономически предпоставки за по-широко търговско и индустриално сътрудничество между Република България и нашата страна, както при изграждането, така и при експлоатацията на граничния пункт и дейностите по поддръжка на тунела“, подчерта Ефремов.

Той добави, че с ратификацията на договора се създават условия за започване и реализация на този проект.

Съгласно законопроекта тунелът ще бъде с дължина 2383 метра, от които 1 193,70 метра ще се намират на територията на България, а 1 189,30 метра – на територията на Северна Македония. Съоръжението ще свързва железопътната линия София–Перник–Радомир–Гюешево–границата между двете държави–Крива Паланка–Белаковци–Куманово–Скопие.

Народният представител Антонио Милошоски приветства постигането на договора и изрази благодарност за приятелския ангажимент и посредничеството на представители на Френската република, които са положили значителни усилия за сключването му.